У рамках проєкту “Сусідська варта” олександрійськими поліцейськими проводиться робота серед населення Олександрії, повідомляє “Голос Громади”.

Бесіди з головами квартальний комітетів № 14 та 19 та мешканцями мікрорайону провели дільничі офіцери, працівники сектору протидії домашньому насильству, представники муніципальної варти Олександрійської міської ради.

На зібрані розглянули питання поглиблення взаємодії між поліцією та населенням. Зокрема йшлося про вжиття заходів, спрямованих на захист помешкань і майна громадян, підвищення рівня безпеки житла, попередження правопорушень, профілактику вчинення шахрайства, незаконно обігу наркотиків та нетерпимого ставлення до випадків домашнього насильства.

Крім цього, місцевих мешканців познайомили з працівниками мобільної групи реагування на факти домашнього насильства та розповіли про їх роботу.