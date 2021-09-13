Олександрійські рятувальники перемогли в обласному чемпіонаті

Нещодавно у Кропивницькому пройшов чемпіонат на звання “Найсильніший пожежний рятувальник Кіровоградської області”, де гідно виступила олександрійська команда, повідомляє «Голос Громади»за результатами змагання, оприлюдненими ГО «Сильна Олександрійщина».

Команда 2-го пожежно-рятувального загону м.Олександрії у складі пожежних рятувальників, серед яких є також член громадської організації “Сильна Олександрійщина”, здобула ряд перемог у цьому чемпіонаті: Віктор Діденко посів перше місце в індивідуальному заліку, тандем – Віктор Діденко та Чиж Олексій – теж посіли перше місце. А в естафеті команда олександрійців Віктор Діденко, Костянтин Кударенко, Жосан Андрій та Чиж Олексій також показали найкращий результат, що в свою чергу, принесло достатньо кількість балів, аби наші пожежні рятувальники посіли перше загальнокомандне місце та стали найкращою ланкою ГДЗС у форматі «Firefighter Combat Challenge». Захід був приурочений до святкування державного Дня фізичної культури в Україні.

Учасники заходу дякують організаторам та керівнику головного управління ДСНС у Кіровоградській області Віталію Миронюку за розвиток такого цікавого прикладного виду спорту.