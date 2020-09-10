Олександрійські рятувальники провели профілактичну роботу щодо запобігання загибелі людей на водних обєктах

Вчора, 9 вересня, рятувальниками ГУ ДСНС України у Кіровоградській області спільно з поліцейськими та волонтерами кропивницької організації Червоного Хреста України було проведено рейд на водних об’єктах розміщених біля водоймищ Олександрійського району, повідомляє «Голос Громади» на сайт рятувальників.

В ході проведення рейду було проведено роз’яснювальну роботу серед населення, щодо заходів безпеки під час знаходження на водних об’єктах.

Також були розповсюдженні пам’ятки щодо дотримання правил безпечного поводження на воді.

ВАРТО ПАМЯТАТИ, ЩО ОСНОВНИМИ УМОВАМИ БЕЗПЕКИ Є:

правильний вибір і облаштовані місця для купання;

суворе дотримання правил поведінки під час купання і катання на плавзасобах на воді.

ПІД ЧАС КУПАННЯ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

залазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;

стрибати у воду з човнів, катерів, споруд, не призначених для цього;

пірнати з містків, дамб, причалів, дерев, високих берегів;

використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інше знаряддя, не передбачене для плавання;

плавати на плавзасобах у місцях, відведених для купання;

вживати спиртні напої;

забруднювати воду і берег, прати білизну й одяг у місцях, відведених для купання;

підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;

допускати у воді грубі ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг у воді;

подавати помилкові сигнали небезпеки, заходити глибше, ніж по пояс людям, які не вміють плавати.

НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛИМ: