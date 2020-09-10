Олександрійські рятувальники провели профілактичну роботу щодо запобігання загибелі людей на водних обєктах

Вчора, 9 вересня, рятувальниками ГУ ДСНС України у Кіровоградській області спільно з поліцейськими та волонтерами кропивницької організації Червоного Хреста України було проведено рейд на водних об’єктах розміщених біля водоймищ Олександрійського району, повідомляє «Голос Громади» на сайт рятувальників.
В ході проведення рейду було проведено роз’яснювальну роботу серед населення, щодо заходів безпеки під час знаходження на водних об’єктах.
Також були розповсюдженні пам’ятки щодо дотримання правил безпечного поводження на воді.
ВАРТО ПАМЯТАТИ, ЩО ОСНОВНИМИ УМОВАМИ БЕЗПЕКИ Є:
- правильний вибір і облаштовані місця для купання;
- суворе дотримання правил поведінки під час купання і катання на плавзасобах на воді.
ПІД ЧАС КУПАННЯ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
- залазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;
- стрибати у воду з човнів, катерів, споруд, не призначених для цього;
- пірнати з містків, дамб, причалів, дерев, високих берегів;
- використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інше знаряддя, не передбачене для плавання;
- плавати на плавзасобах у місцях, відведених для купання;
- вживати спиртні напої;
- забруднювати воду і берег, прати білизну й одяг у місцях, відведених для купання;
- підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;
- допускати у воді грубі ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг у воді;
- подавати помилкові сигнали небезпеки, заходити глибше, ніж по пояс людям, які не вміють плавати.
НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛИМ:
- покладіть постраждалого на спину, на тверду поверхню;
- однією рукою відкрийте йому рота, пальцями іншої руки, загорнутими у серветку або чисту носову хустинку, видаліть з порожнини рота пісок, мул та інше;
- рукою, підкладеною під потилицю, максимально розігніть хребет в шийному відділі, за підборіддя висуньте вперед нижню щелепу, утримуючи її в такому положенні однією рукою, другою стисніть крила носу;
- наберіть повітря у свої легені, щільно охопіть відкритий рот потерпілого та зробіть пробне вдування повітря в його легені, водночас “краєм ока” контролюйте підіймання грудної клітки. Якщо щелепи постраждалого щільно стиснуті або є пошкодження щелепи, язика, губ, проведіть штучну вентиляцію не методом «рот в рот», а «рот в ніс», затискуючи при цьому не ніс, а рот. Кількість вдувань – 16-20 за хвилину;
- для зовнішнього масажу серця розташуйтесь збоку від хворого; основу долоні однієї кисті руки покладіть на передньо-нижню поверхню грудини, основу другої долоні впоперек першої, розігніть руки в ліктьових суглобах. Робіть ритмічні поштовхи всією масою тулуба, зміщуючи грудину в напрямку до хребта з частотою 80-100 рухів за хвилину;
- у випадку, коли рятувальник один, співвідношення кількості вдувань до натискувань на грудину 1:5, якщо рятувальників двоє – 2:15;
- через кожні 2 хвилини серцево-легеневу реанімацію необхідно на декілька секунд припиняти для перевірки, чи не з’явився пульс на сонних артеріях.