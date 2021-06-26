Олександрійські рятувальники встановили рекорд України

Сьогодні, 26 червня, з нагоди Дня молоді в Олександрії відбулася незвичайна подія – встановлення рекорду України, повідомляє “Голос Громади”.

Команда пожежних рятувальників 11 ДПРЧ м.Олександрії разом з ГО «Сильна Олександрійщина» намагалися здійснити «150 швидких підйомів 3-х колінної драбини командою пожежних рятувальників». На все про все давалось 15 хвилин.

На площі Соборній повболівати за рекордсменів завітали заступник міського голови Ірина Чемерис, начальник відділу молоді та спорту міської ради Андрій Ярошевський, спортсмени, рідні, знайомі, містяни та представники ЗМІ.

За 10 хвилин та 23 секунди три рятувальники, одягнуті в спецобмундирування, що додавало складності виконання завдання, виконали 151 підйомів п’ятдесяти кілограмової драбини. Це блискавична перемога наших!

Присутні аплодували, дякували та жали руки рекордсменам, які своєю силою та витривалістю встановили рекорд України.

Відповідний рекорд встановлювався вперше.