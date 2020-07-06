Олександрійські спортсмени взяли участь у фестивалі сили «Strong Games» (ФОТО)

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Члени ГО «Сильна Олександрійщина» у складі збірної команди Всеукраїнської Федерації Армліфтингу прийняли участь у фестивалі сили «Strong Games», який проходив у парку Муромець м. Києв, 04 липня, повідомляє «Голос Громади».

Даний фестиваль організувала Федерація стронгменів України на чолі з президентом Сергієм Конюшком.

Основною задачею членів громадської організації «Сильна Олександрійщина» була допомога в організації та суддівстві на локації де проходив чемпіонат з армліфтингу.

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Крім цього, на локаціях фестивалю сили проходили: чемпіонат України зі стронгмену, змагання з пауерліфтингу і армспорту, відкриті тренування з тхеквондо і черлідингу, змагання з веслування на концептах і навіть спроби встановлення рекордів України.

Зокрема, члени громадської організації «Сильна Олександрійщина» приймали участь у даному чемпіонаті як і спортсмени, а саме: Оніщенко Віктор в абсолютному заліку в якому брали участь близько 20-ти найсильніших атлетів України змагався у вправах: підйом на біцепс, RollingThander та ApollonAxel.

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В підсумку, олександрійський спортсмен, незважаючи на те, що він був набагато легший ніж його суперники та найстаршим спортсменом цього заходу Оніщенко В увійшов у ТОП-5 атлетів які зібрали суму з трьох вправ.

Також, дівчата ГО «СО» Єфремова Євгенія та Дзюба Інна виступили з показовою програмою у вправі RollingThander, чим привернули увагу учасників фестивалю та продемонстрували свою силу.

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Чиж Олексій та Разін Андрій були головними суддями на помості.

ГО «Сильна Олександрійщина» та Всеукраїнська Федерація Армліфтингу дякує за допомогу у підготовці та відряджені спортсменів президенту ФК «Олександрія» Кузьменко Сергію, генеральному директору компанії «Агровіста» та голові Приютівської ОТГ Андрію Коломійцеву.

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