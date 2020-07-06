Олександрійські спортсмени взяли участь у фестивалі сили «Strong Games» (ФОТО)

Члени ГО «Сильна Олександрійщина» у складі збірної команди Всеукраїнської Федерації Армліфтингу прийняли участь у фестивалі сили «Strong Games», який проходив у парку Муромець м. Києв, 04 липня, повідомляє «Голос Громади».

Даний фестиваль організувала Федерація стронгменів України на чолі з президентом Сергієм Конюшком.

Основною задачею членів громадської організації «Сильна Олександрійщина» була допомога в організації та суддівстві на локації де проходив чемпіонат з армліфтингу.

Крім цього, на локаціях фестивалю сили проходили: чемпіонат України зі стронгмену, змагання з пауерліфтингу і армспорту, відкриті тренування з тхеквондо і черлідингу, змагання з веслування на концептах і навіть спроби встановлення рекордів України.

Зокрема, члени громадської організації «Сильна Олександрійщина» приймали участь у даному чемпіонаті як і спортсмени, а саме: Оніщенко Віктор в абсолютному заліку в якому брали участь близько 20-ти найсильніших атлетів України змагався у вправах: підйом на біцепс, RollingThander та ApollonAxel.

В підсумку, олександрійський спортсмен, незважаючи на те, що він був набагато легший ніж його суперники та найстаршим спортсменом цього заходу Оніщенко В увійшов у ТОП-5 атлетів які зібрали суму з трьох вправ.

Також, дівчата ГО «СО» Єфремова Євгенія та Дзюба Інна виступили з показовою програмою у вправі RollingThander, чим привернули увагу учасників фестивалю та продемонстрували свою силу.

Чиж Олексій та Разін Андрій були головними суддями на помості.

ГО «Сильна Олександрійщина» та Всеукраїнська Федерація Армліфтингу дякує за допомогу у підготовці та відряджені спортсменів президенту ФК «Олександрія» Кузьменко Сергію, генеральному директору компанії «Агровіста» та голові Приютівської ОТГ Андрію Коломійцеву.