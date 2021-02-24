Олександрійські студенти перемогли в акції від ПриватБанку

Студенти Олександрійського коледжу Білоцерківського національного аграрного університету стали переможцями акції від Приватбанку, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на повідомлення “З перших уст”.

Вони стали власниками 18 подарунків, серед яких кешбеки по 50 грн, промокоди Apple Music та сертифікати Watsons і Giftmall.

Акції “Свята на драйві” проводилась банківською установою та міжнародною платіжною системою VISA серед студентів, які на “ти” зі сучасними технологіями – активно користуються “Мобільним студентським квитком”.

Олександрійські студенти коледжу вже більше двох років, замість звичного паперового, користуються цифровим студентським квитком в Приват24. Цей спеціальний додаток відкриває ряд можливостей для студентів і учбових закладів. Ним зручно користуватися під час оплати проїзду в міському транспорті – легко відкрити у додатку Privat24 та показати кондуктору, просто та миттєво оплатити за навчання. Крім того, не потрібно заповнювати поле “Серія та номер студентського” під час купівлі квитка на поїзд у додатку Privat24 тощо.

До програми “Мобільний студентський квиток” підключено 30 вищих навчальних закладів України та майже 6000 активних активних користувачів.

Це вже не перша подібна акція від Приват банку.