Олександрійські студенти робили перші кроки до успішного працевлаштування

«Напиши резюме, яке працює» – під такою назвою, нещодавно, відбувся вебінар для студентів Олександрійського аграрного фахового коледжу Білоцерківського національного аграрного університету.

Фахівчиня міськрайонного центру зайнятості Олена Губа поділилась із студентами секретами створення успішного резюме.

«Резюме – це не детальний опис власного життя, тому не потрібно подавати зайвої інформації, яка може відволікати роботодавця. Резюме має бути структурованим, лаконічним, точним та грамотним!», – наголосила О. Губа.

Крім того, фахівчиня акцентувала увагу слухачів на важливості пункту про досвід роботи, зазначивши, що фразу про відсутність досвіду роботи варто замінювати власними досягненнями, вміннями, обов’язками. Наприклад, розповісти про перший досвід – проходження виробничої практики під час навчання, роботу в громадських організаціях тощо.

Упродовж вебінару студенти знайомилися з важливими деталями написання резюме, його структурою, вимогами до написання, відпрацювали техніку заповнення основних блоків резюме під конкретну вакансію, аналізували найпоширеніші помилки при його складанні.

Також учасники вебінару дізнались, як залишити резюме у якості своєї візитівки на підприємстві, у якому вони хочуть працювати, та як використовувати резюме у якості підказки, при заповнені форм та анкет при прийомі на роботу.

«Звичайно, резюме – це не гарантія отримання роботи, але вдале резюме – це запорука того, що вашою кандидатурою зацікавляться та запросять на співбесіду», – зауважила О. Губа.

Захід проходив у форматі активного обговорення: лунало чимало запитань від учасників вебінару, коментарів, побажань та відгуків.

Під час онлайн-заходу студенти зробили перший крок у написанні презентаційного документу. Тепер залишилося попрацювати над створенням власного ідеального резюме, яке, відкриє перспективи для професійного розвитку.