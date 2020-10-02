Олександрійські учні двічі підуть на осінні канікули

У жовтні учні Олександрії двічі відпочиватимуть у цьому місяці: першого разу – з 5 по 11 жовтня, наступного – з 23 по 27 жовтня, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Олександрійської міськради.

Перший, вимушений, відпочинок пов`язаний з відключенням води з 6 по 8 жовтня. У зв’язку з цим шкільні канікули перенесені на початок місяця: з 5 по 11 жовтня.

Зокрема, враховуючи те, що в Україні 25 жовтня відбудуться місцеві вибори та, відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України, навчальний процес буде призупинено з 23 по 27 жовтня включно. Це дасть можливість забезпечити безперервну роботу виборчих дільниць та дотриматися карантинних норм.