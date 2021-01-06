Олександрійські військові більше не захочуть літати на «радянських» вертольотах

В Олександрійській військовій частині №2269 триває переоснащення матеріально-технічної бази, повідомляє «Голос Громади».

Про це зокрема доповів командир в/ч 2269 Національної гвардії України Руслан Розенберг на офіційній зустрічі представників командування частини з міським головою Олександрії С.Кузьменком 5 січня. Серед найвагоміших змін у цьому напрямку – оновлення парку гелікоптерів. За словами командира, вже цього року на заміну традиційних розробок далеких радянських часів – літальних апаратів Мі-2 – Мі-8 – олександрійські гвардійці отримають 4 гвинтокрили H225 виробництва французької компанії Airbus Helicopters (2 «борти» очікуються у лютому, ще два – у червні 2021 р.). Рішення про заміну гвинтокрильних транспортів марки «Мі», зразки яких вірно несли свою службу в олександрійській льотній частині понад 40 років, на французькі єврокоптери EC225 / H225 прийняло командування Повітряних сил України. Дані літальні апарати повинні утримуватися в ангарних умовах, отож за словами командира, у військовій частині ведеться і буде продовжуватися будівництво даних спеціальних споруд для зберігання та технічного обслуговування ейрбасів з Франції. Крім популярності цих повітряних машин у світі, одна з вагомих причин заміни льотного парку, за словами полковника Р.Розенберга, ще й така: комплектуючі частини до вертольотів «Мі» зараз виготовляються лише в країні-агресорі Росії.

Слід зазначити, гелікоптери зазначеної компанії в Україні – не новина: у вітчизняних Збройних силах вони з`явилися ще понад 5 років тому. А порівняно нещодавно черга переозброєння ними дійшла до в\ч 2269.

У свою чергу, на офіційній зустрічі військових і міської влади, командир окремого загону спеціального призначення Центрального територіального управління Національної гвардії, також дислокованого в Олександрії, Іван Реут повідомив, що в його підрозділі теж відбувається матеріально-технічне оновлення. У найближчих планах – будівництво в розташуванні загону тренувального майданчика для бійців і зокрема – вежі для бойової підготовки десантників-штурмовиків.

Коротко – для довідки:

Мі-2 (кодове ім’я НАТО — англ. Hoplite) — радянський багатоцільовий гелікоптер, розроблений ОКБ М. Л. Міля на початку 1960-х років. До речі, Мі-2 — єдиний радянський вертоліт, який насправді в СРСР не вироблявся: в 1965 році було розпочато його серійне виробництво в Польщі, де побудовано понад 5400 одиниць. Навіть в XXI ст. Мі-2 ще бере участь в тендерних продажах у світі поряд зі своїми новішими і досконалішими наступниками. На даний момент сотні вертольотів Мі-2 знаходяться в постійній експлуатації більш ніж у двох десятках країн. Вертольоти успішно застосовувалися як у цивільних, так і у військових цілях і довгі роки складали основу легкої гвинтокрилої авіації в «Аерофлоті» та збройних силах СРСР.

Мі-8 (В-8, виріб «80», по кодифікації НАТО – Hip) радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений ОКБ М.Міля на початку 1960-х років. Наймасовіший гелікоптер з двома двигунами у світі, один з наймасовіших вертольотів в історії авіації. Широко використовується для виконання багатьох цивільних і військових завдань. Вертоліт Мі-8 має безліч своїх конструктивних модифікацій.

Eurocopter EC225 Super Puma (віднедавна – Airbus Helicopters H225) є далекомагістральним пасажирським вертольотом, розробленим Airbus Helicopters (Франція) як наступне покоління цивільного сімейства Super Puma. Він двомоторний і здатен переносити до 24 пасажирів, 2 пілотів та одного борт-провідника, залежно від варіанта комплектування.

Орієнтований на цивільне використання, EC225, разом з тим має відповідника у військовій авіації (Eurocopter EC725). В 2015 році його перейменовано на H225, відповідно до програми ребрендингу компанії Airbus Helicopters.

(На архівних фото: єврокоптер EC225 / H225 (разом з французьким технічним представником) в Олександрії;

заслужений ветеран «Мі», який незабаром можна буде побачити лише як музейний експонат, встановлений на почесному місці в Олександрійській в/ч 2269).