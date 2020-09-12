Олександрійські військові та їх сім`ї активно відзначили День культури і спорту (ФОТО)

Сьогодні, 12 вересня, з нагоди святкування Дня фізичної культури і спорту України олександрійські військові долучились до спортивних розваг та змагань, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на пресслужбу В/Ч 2269 НГУ.

Командир гвардійської авіаційної база Національної гвардії України полковник Руслан Розенберг привітав особовий склад, фахівців фізичної культури та спортсменів.

Для особового складу військової частини було організовано перегляд відеофільмів Чемпіонатів Національної гвардії України та спортивне свято за участю військовослужбовців та членів їх сімей.