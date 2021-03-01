Олександрійські військові залишили місце проходження служби

Днями, у солдатів строкової служби був насичений та цікавий день — вони побували в Олександрійському краєзнавчому музеї імені А. Худякової, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Під час екскурсії гвардійці ознайомились з виставкою експонатів різних епох та культур, послухали розповідь про видатних людей краю, в якому служать, побачили цікаві експозиції.

З користю проведений час та приємні враження подарували солдатам екскурсоводи музею.

Завдяки такому дозвіллю бійці відпочили від несення служби та дізналися для себе багато нового.