Олександрійські військові здійснили командирські польоти

Днями, олександрійські авіатори провели командирські польоти на вертольотах МІ-8, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Під час польотів відпрацьовували єдину методику організації, забезпечення та виконання рейсів. Авіатори відпрацювали змішану льотну зміну день/ніч в складних метеорологічних умовах.

До польотів залучались найбільш підготовлені та досвідченні фахівці з-поміж управління військової частини, льотних ескадрилей та підрозділів забезпечення.

У підсумку командир військової частини 2269 полковник Руслан Розенберг подякував за якісну підготовку та надав високу оцінку готовності особового складу і техніки до виконання польотів.