Олександрійські злодії віддають перевагу «здоровому» транспорту

За минулий тиждень до Олександрійського районного відділу поліції надійшло 494 звернення про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста та району, з яких за 52 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це «Голос Громади» повідомили в секторі моніторингу райвідділу поліції. Далі – про деякі з розкритих злочинів.

6 травня до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 27-річної жительки міста. Як вона запевняла, за час її відсутності вдома невідома особа проникла до тамбуру квартири, звідки викрала підлітковий велосипед, спричинивши власниці матеріальні збитки на суму близько 4500 грн .

Поліція провела слідчо-розшукові заходи і в скоєнні злочину викрила 31-річного мешканця міста Олександрії. Розслідування проводиться у рамках кримінального провадження, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України («Крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Того ж дня до Олександрійського райвідділу поліції звернувся 33-річний мешканець міста: невідомий чоловік викрав велосипед його доньки, який вона залишила біля магазину. Матеріальні збитки у даному випадку склали близько 600 грн .

Минулого тижня поліцією в скоєнні злочину було викрито 55-річного мешканця міста. Розслідування проводиться за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.185 КК України («Крадіжка, вчинена повторно, або за попередньою змовою осіб»). За ці дії стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

І ще одне схоже повідомлення, але зі значно дорожчими матеріальними наслідками. 19 квітня 63-річна олександрійка повідомила поліцію, що за час її відсутності вдома невідома особа здійснила крадіжку з помешкання належних жінці телевізора, металевих виробів, відразу двох велосипедів та на додачу – деяких інших особистих речей, спричинивши матеріальні збитки на загальну суму близько 11000 грн. Кілька днів тому працівниками поліції в скоєнні злочину було викрито 26-річного мешканця міста Олександрії. Проти нього відкрито провадження за ч.3 ст.185 КК України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

За минулий тиждень на території обслуговування Олександрійського відділу поліції трапилося 6 випадків дорожньо-транспортних пригод.

Протягом цього періоду працівниками райвідділу було складено 57 протоколів за порушення адміністративного законодавства, з яких 29 – за порушення Правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 4 протоколи (ст.130 КУпАП), – повідомили у секторі моніторингу райвідділу.