«Олександрійському театру» повернуть його історичну назву

Виконком міської ради ухвалив рішення про перейменування Олександрійського міського палацу культури, повідомляє «Голос Громади».

Засідання виконавчого комітету, яке відбулося сьогодні, вирішило запропонувати міській раді розглянути та схвалити проєкт рішення про зміну назви найстарішого в Олександрії закладу культури «Олександрійський міський палац культури» на «Олександрійський театр» на черговій сесії.

Як відомо, будівля міського Палацу культури є об’єктом культурної спадщини за категорією «Пам’ятки місцевого значення», її архітектура унікальна і від початку свого існування за всіма ознаками та технічними характеристиками була призначена саме як театральна. Наразі у цьому закладі йдуть до завершення масштабна реконструкція та реставраційні роботи.