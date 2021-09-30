Олександрійською поліцією викрито серійного «домушника»

Правоохоронці минулого тижня затримали квартирного злочинця, повідомляє «Голос Громади» за інформацією, отриманою у секторі моніторингу Олександрійської райполіції.

16 вересня до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 56-річної олександрійки: нещодавно невстановлена особа таємно проникла до приміщення її будинку, звідки викрала належні їй грошові кошти в сумі 3000 гривень. Відомості за фактом крадіжки були внесені правоохоронцями до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України («Крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

А 18 вересня поліція отримала схоже повідомлення від 84-річної жительки міста: злодій заліз на горище її домоволодіння, звідки викрав електричний кабель та інші металеві вироби, цим спричинивши власниці збитків на загальну суму 1000 гривень. Кримінальне провадження за тією ж статтею ККУ.

І нарешті, 19 вересня ще одна заява: 83-річний мешканець Олександрії розповів поліції про своє лихо – крадіжку з його будинку грошових коштів в сумі 40 тисяч гривень та різних металевих виробів.

Кілька днів тому поліції вдалося в ході проведених слідчо-розшукових заходів викрити злодія – 28-річного, раніше судимого мешканця міста Олександрії. Подальша перевірка встановила причетність затриманого до вчинення принаймні ще двох вищезгаданих аналогічних злочинів.

Відомості за всіма фактами крадіжок внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, здійснюється провадження за ч.3 ст.185 КК України.