Олександрійською поліцією затримано серійного «домушника»

Працівники Олександрійського районного відділу поліції викрили злодія, який за порівняно короткий час здійснив у місті цілу низку квартирних крадіжок. Про це «Голос Громади» повідомили у секторі моніторингу райвідділу. Далі – детальніше про подію.

Хроніка цього виду злочину така. 7 травня до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 44-річної мешканки міста про те, що вночі за її відсутності невідома особа, шляхом віджиму замка вхідних дверей проникла до приміщення квартири, звідки таємно викрала велосипед та газовий котел, чим спричинила майнової шкоди потерпілій на суму 20000 грн. Подія була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань і по ній працівники поліції розпочали слідство.

А тим часом, 7 червня, до Олександрійського районного відділу поліції надійшло інше схоже повідомлення – від 27-річного мешканця міста: в одну з трьох попередніх діб невстановлений злодій, за відсутності вдома господаря, віджав стулку металопластикового вікна, проник до квартири, розташованої на першому поверсі і викрав звідти електроінструменти та два крани-змішувачі, завдавши збитків власнику на суму 7000 грн.

А вже за чотири дні після цього – нове повідомлення до поліції: 49-річна олександрійка протягом попередньої доби зазнала втрат 20 тисяч гривень: невідомий злодій, віджавши запірний пристрій пластикового вікна, проник до її квартири, звідки викрав електроінструменти та інші речі.

І останнім епізодом у цьому кримінальному ланцюгу стала подія 13 червня: 67-річний мешканець міста написав заяву до поліції, що невстановлена особа, пошкодивши металопластикові балконні двері квартири, яка розташована на другому поверсі двоповерхового будинку, проникла всередину та викрала телевізор, електроінструменти, одяг, постільну білизну, продукти харчування на суму близько 20 тисяч гривень.

Минулого тижня поліцією було викрито злодія, причетного до всіх цих крадіжок. Ним виявився 31-річний, раніше судимий за аналогічні злочини, мешканець Олександрії. Даний фігурант –наркозалежний; наразі правоохоронці перевіряють його причетність до інших крадіжок. У нього поліцією виявлена та вилучена частина викраденого майна.

Розслідування проводиться у рамках провадження за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України («Крадіжка, поєднана з проникненням у житло або інше приміщення»).

За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.