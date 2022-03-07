Олександрійських депутатів навчали прийомам допомоги і воєнної безпеки

6 березня, після закінчення позачергової сесії Олександрійської міської ради, депутати залишилися у сесійній залі, аби прослухати короткий навчальний курс з поводження з бойовими вибуховими пристроями та надання домедичної допомоги пораненим внаслідок бойових дій.

Про принцип дії ручних протипіхотних гранат різних систем, протитанкових і протипіхотних мін та про безпечне поводження з ними присутнім розповів депутат міськради (фракція «Пропозиція») Андрій Ярошевський.

А депутат міської ради (фракція «Європейська Солідарність»), учасник АТО-ООС, волонтер Олександр Рушковський навчав аудиторію порядку дій у разі надання пораненим допомоги в бойових умовах, у разі обстрілів та в інших умовах. Також він ознайомив депутатів з прийомами зупинки сильних кровотеч, спричинених пораненнями, за допомогою турнікету, джгута та інших підручних предметів.