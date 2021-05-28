Олександрійських рятувальників похвалила міська влада

Злагоджені дії олександрійських службовців ДСНС та комунальних служб при ліквідації пожежі на полігоні ТППВ були відзначені міським головою Сергієм Кузьменком на черговому засіданні виконкому міської ради, повідомляє «Голос Громади».

«Хочу подякувати нашим рятувальникам, комунальним службам – всім, хто брав участь у ліквідації надзвичайної ситуації на міському полігоні захоронення твердих побутових і промислових відходів, за ті два дні їхньої непростої роботи. Тоді ми декілька разів зустрічалися безпосередньо на об`єкті сміттєзвалища з Дмитром Олександровичем (Колісником, начальником Олександрійського міськрайонного відділу Управління ДСНС у Кіровоградській області – прим.ред.), тому рятувальникам респект і подяка від усіх мешканців міста за те, що це лихо було швидко подолано», – сказав міський голова Сергій Кузьменко.

Нагадаємо, 13 травня на міському звалищі ТППВ виникла пожежа, внаслідок якої від значного задимлення атмосфери страждали жителі мікрорайонів міста та інших населених пунктів Олександрійщини, розташованих неподалік. У ліквідації загоряння, крім професійних рятувальників протипожежного підрозділу ДСНС, брали участь також працівники і техніка олександрійського комунального підприємства «Чисте місто». Як пояснив сьогодні «Голосу Громади» начальник відділу ДСНС Дмитро Колісник, робота з ліквідації насправді тривала майже тиждень, що пов`язано з особливою специфікою даного лиха. У ліквідації пожежі позмінно брали участь приблизно по 14-16 службовців підрозділу.

Причини загоряння з`ясовують фахівці Національної поліції. Зазвичай у таких випадках розглядаються версії умисного підпалу та самозагоряння легкозаймистих фракцій сміття.

Виконком Олександрійської міськради ухвалив виділити з міського матеріального запасу комунальному підприємству «Чисте місто» пально-мастильні матеріали, необхідні для виконання робіт з ліквідації наслідків пожежі на міському сміттєзвалищі: 400 літрів дизельного пального та 250 л бензину моторного марки А-92.