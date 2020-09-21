Олександрійський активіст Олександр Кіяшко не буде балотуватись у мери, бо вважає Сергія Кузьменка єдиним кандидатом на посаду очільника міста

Олександр Кіяшко – громадський діяч Олександрії, який впродовж останніх трьох років бере активну участь у житті громади та виступає проти діючої влади, висловив свою точку зору стосовно майбутніх виборів мера Олександрії, повідомляє «Голос Громади».

У відеозверненні на своїй сторінці у Фейсбук Олександр повідомив, що йти у мери Олександрії не буде, натомість він та його команда буде підтримувати єдиного гідного кандидата на посаду міського голови – Сергія Кузьменка, який, за словами активіста, гідний цієї посади та саме Сергій Анатолійович здатен змінити місто на краще.

«Виконуючи свої обіцянки, думаючи про майбутнє Олександрії я не буду балотуватися у мери Олександрії…

Я та моя команда прийняли рішення підтримати єдиного кандидата на посаду міського голови – Сергія Кузьменка, який поведе Олександрію до тих змін, які вкрай необхідні та дасть нашому місту нового розвитку та життя…» – йдеться у відеозверненні.