Олександрійський “Апельсин” отримав нового керівника, який продовжить справу Світлани Мозгової

Днями відбулося засідання конкурсної комісії на зайняття вакантної посади керівника народного аматорського театру юного глядача «Апельсин» ПК «Світлопільський», повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу палацу культури.

Новим керівником обрано Наталію Зозулінську, яка була єдиним учасником конкурсу, що пройшов шляхом відкритого голосування.

До роботи керівника народного аматорського колективу ТЮГ «Апельсин» Наталія приступає вже завтра, 9 грудня.

“Наталія Зозулінська народилася у 1977 році в селі Люшневатому Голованівського району Кіровоградської області. Закінчила Олександрійський фаховий коледж культури і мистецтв за спеціальністю «Народна художня творчість»: організатор культурно-дозвіллєвої діяльності, керівник народного театрального колективу. Працювала за фахом у селі Люшневатому, протягом 3-х років очолювала Будинок культури у Червоній Кам’янці. 13 років керувала аматорським театральним колективом Нове життя», який отримав звання народного. «Театр – це мистецтво мого життя», – говорить Наталія Володимирівна. Вона була близькою подругою засновниці і попередньої керівниці театру «Апельсин» Світлани Мозгової, яка пішла з життя 25 жовтня, а тепер продовжуватиме її справу. Наразі Наталія Зозулінська разом з акторами театру працює над виставою, яку глядач побачить на початку наступного року” – йдеться у повідомленні.