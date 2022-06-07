Олександрійський БДЮТ підготував розважальну програму для школяриків

З нагоди завершення навчального року та початку літніх канікул Будинок дитячої та юнацької творчості в Олександрії організовує розважально-ігрову програму для дітей. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на інформацію закладу.

Завтра, 8 червня, на зеленій зоні БДЮТ розважатимуть школярів.

У програмі заплановано:

*Виставка-ярмарок робіт декоративно ужиткового мистецтва, де ви зможете придбати для себе якусь цікаву річ, а вилучені кошти будуть направлені на допомогу захисникам України.

*Аквагрим для дітей – яскраві малюнки на обличчі, що так подобаються малечі і створюють чарівну казкову атмосферу.

*Туристична смуга перешкод, для тих хто хоче проявити вправність і вміння долати перешкоди на будь-якому шляху.

Захід відбудеться з 10:00 до 12:00 за адресою пр. Соборний 124.

(Колишня школа №5)