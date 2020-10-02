Олександрійський бігун став абсолютним чемпіоном на 100-кілометровій дистанції

В Одеському традиційному забігу на супердовгу дистанцію перемогла олександрійська команда, повідомляє «Голос Громади».

В м.Одесі пройшов 47-й щорічний традиційний 100-кілометровий забіг, присвячений річниці визволення міста від нацистів у ІІ Світовій війні. У цих міжнародних змаганнях взяли участь, крім українських, марафонці з Німеччини, США, Польщі, Білорусі, Росії – всього близько 400 спортсменів.

Програма змагань передбачала біг і скандинавську ходьбу (окремо по цих видах) на 15 км та біг на максимальну дистанцію 100 км. А також велогонку на 100 км і комплекс «айрон мен» («залізна людина»): 100 км біг + 100 км велогонка.

Вже вчетверте у цих змаганнях бере участь бігун з Олександрії Олександр Жосан. Про його попередні одеські стокілометрові забіги раніше розповідав «Голос Громади»: олександрієць успішно долав ці виснажливі дистанції і в парі зі своїм товаришем по команді одеситом Ігорем Гайдуком здобував призові командні місця. Але жага до перемоги не давала Олександру спокою…

Цього року він так само наполегливо, які раніше, готувався до одеської стокілометрівки. Старт забігу за традицією розпочався біля обеліска Слави у парку Шевченка на чорноморській набережній Одеси. Декілька кілометрів траса пролягала узбережжям, вулицями міста, а далі – велике коло автотрасою.

В інтерв`ю «Голосу Громади» Олександр Жосан у подробицях розповів, як проходив забіг. Нині до їхнього «тандему» додався один член команди, отож стартували і вели боротьбу зі своїми суперниками вони утрьох під назвою олександрійської команди «Спарта-17». А головним «візаві» у них була сильна команда з Черкас, якій Жосан та його партнер-одесит у минулих одеських забігах програвали. І цей стан речей їх не влаштовував.

Отож цього разу олександрійська (умовно) трійка кинула всі сили, аби порушити гегемонію своїх суперників. Умови були, як завжди, складними. Хоча південна погода загалом була сприятливою, але як завжди, дуже заважав бігу автомобільний рух на жвавій одеській автодорозі, круті підйоми і нарешті, темрява (адже завершальна частина цього довготривалого забігу закінчувалася вже пізно увечері). Боротьба з черкащанами і нині вийшла нелегкою: вони весь час випереджали «спартанців» і лише на проміжному контрольному пункті 80-го кілометру нашим спортсменам вдалося наздогнати своїх суперників. Далі цей подинок сил і нервів продовжувався ще запекліше, черкащани весь час «висіли на хвості». Але такі надзусилля цього разу не були марними, остаточний результат їх виправдав: Олександр Жосан та його команда випередили своїх головних суперників більш ніж на півгодини. На фініші переможців вітали уболівальники, серед яких був і син Олександра Костянтин, котрий спеціально приїхав до Одеси, щоб підтримати батька. Не залишався осторонь події й інший син, Роман: він весь час боротьби підбадьорював бігуна «заочно», тобто по телефону…

«Найважче було боротися з такими сильними суперниками психологічно. Але нам нарешті вдалося їх перемогти, та ще й зі значним відривом. Я дуже вдячний всім, хто мене морально у цьому підтримував», – каже О.Жосан.

Отже, Олександр Жосан та його команда перемогли у 47-му 100-кілометровому одеському забігу з результатом 12 годин 29 хвилин відразу у двох заліках: абсолютному та серед ветеранів.