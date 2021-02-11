Олександрійський дитячий садок отримав зауваження від працівників Держпродспоживслужби області

Нещодавно працівники Держпродспоживслужби у Кіровоградській області здійснювали перевірки закладів області на дотримання карантинних вимог, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.
Під час перевірок було складено 2 протоколи за недотримання вищезазначених вимог.
Зокрема, надано 11 попереджень щодо дотримання протиепідемічних заходів.
Порушення виявили:
м.Кропивницький
ЗНЗ №35, гімназія №9, НВО «Мрія» – відсутні ємності для збору використаних масок, що унеможливлює їх централізований збір та утилізацію
м. Олександрія
ДНЗ №43 – в контейнерах для збору використаних засобів індивідуального захисту відсутні пакети, що унеможливлює їх централізований збір та утилізацію
м.Світловодськ
магазин «Корчма», супермаркет мережі «МаркетОпт» – не поновлена розмітка для попередження скупчення відвідувачів та дотримання соціальної дистанції
Бобринецький район
продовольчий магазин в с.Олексіївка – не оновлене маркування деззасобу
Новгородківський район
магазин «Марлен» – працівник перебував в приміщенні магазину в захисній масці, яка не закривала ніс
Долинський район
промисловий магазин «Одяг з Європи» – допускаються покупці в захисній масці, що не закриває ніс.