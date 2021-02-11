Олександрійський дитячий садок отримав зауваження від працівників Держпродспоживслужби області

Нещодавно працівники Держпродспоживслужби у Кіровоградській області здійснювали перевірки закладів області на дотримання карантинних вимог, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Під час перевірок було складено ​​2 протоколи за недотримання вищезазначених вимог.

Зокрема, надано 11 попереджень щодо дотримання протиепідемічних заходів.

Порушення виявили:

м.Кропивницький

ЗНЗ №35, гімназія №9, НВО «Мрія» – відсутні ємності для збору використаних масок, що унеможливлює їх централізований збір та утилізацію

м. Олександрія

ДНЗ №43 – в контейнерах для збору використаних засобів індивідуального захисту відсутні пакети, що унеможливлює їх централізований збір та утилізацію

м.Світловодськ

магазин «Корчма», супермаркет мережі «МаркетОпт» – не поновлена розмітка для попередження скупчення відвідувачів та дотримання соціальної дистанції

Бобринецький район

продовольчий магазин в с.Олексіївка – не оновлене маркування деззасобу

Новгородківський район

магазин «Марлен» – працівник перебував в приміщенні магазину в захисній масці, яка не закривала ніс

Долинський район

промисловий магазин «Одяг з Європи» – допускаються покупці в захисній масці, що не закриває ніс.