Олександрійський індустріальний парк – у довгий ящик! Скейт-парк потрібніший…

В Олександрії триває будівництво майданчика для занять скейтбордингом. Тим часом облаштування індустріального парку міською владою знову відкладено на невизначений термін, повідомляє «Голос Громади».

Розмови і виношування ідеї будівництва індустріального парку в межах Олександрії тривають ще з 2016 року. Про це вже багато разів встигли повідомити офіційні ЗМІ міської влади, а за ними – й інші місцеві засоби інформації. Передбачалося, що площа майбутнього індустріального парку, (вже навіть названого просто і без причуд – “Олександрія”) складатиме 24,4803 га. Це сукупність земельних ділянок, основна мета яких – створення єдиної території з облаштованою інфраструктурою для розміщення нових об’єктів промисловості, інноваційної сфери, логістики і надання супутніх послуг, підвищення конкурентоспроможності регіону.

Конкретне функціональне призначення олександрійського індустріального парку передбачає провадження в його межах діяльності, пов’язаної з виробництвом автозапчастин та комплектуючих виробів для сільськогосподарської техніки, виробництво електричного устаткування, виробництво меблів та харчових продуктів (переробка та зберігання овочів та фруктів). Відповідно до очікуваних результатів функціонування індустріального парку, передбачається створення там близько 1330 нових робочих місць. Все це вітчизняний Державний департамент залучення інвестицій погодив з олександрійською міською владою і навіть розмістив відповідне повідомлення на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України ще 18 квітня 2018 року. Тобто – на папері все має просто чудовий вигляд, в олександрійську промисловість от-от потоком поллються гроші інвесторів, встигай лише їх рахувати. А працездатним жителям міста просто з неба впадуть без малого півтори тисячі робочих місць. Справа тільки за наступним кроком міської влади – від слів і цих багатообіцяючих «прожектів» перейти, власне… до справи.

Але минають рік за роком, а індустріальний парк так досі й залишається лише «паперовим». Правда, у міському бюджеті на 2020 рік було передбачено енну кількість коштів на це будівництво, та на останній сесії Олександрійської міської ради з цієї графи кошторису було вирішено зняти 1 мільйон 50 тисяч гривень та перерозподілити їх на інші потреби. Тобто «городити індустріальний город» знову нема за що, у цьому фінансовому році принаймні на «будівництві п`ятирічки» доведеться вкотре поставити хрест. А шкода: ініціатори проєкту вже збиралися навіть тендер на будівництво оголосити…

Але то не біда: олександрійцям замість роботи в майбутньому індустріальному парку міська влада пропонує… порозважатися в іншому парку – для катання на скейтбордах. А що, справа непогана: безкоштовно освоювати цей вид спорту тим, хто з цим ще не встиг. Незабаром, як повідомляють, знову ж таки, офіційні ЗМІ, скейтодром відкриється поряд з Театральним сквером, і його будівництво спішними темпами веде міська влада. Попутно виникає невеличке запитання: чи не «перегукуються» якось між собою фінансові питання, пов`язані з 1,05 мільйона гривень, знятих з індустріального парку, з коштами на будівництво скейт-парку? А якщо й десь у чомусь перегукуються – ну що ж, значить, скей-тпарк олександрійцям значно необхідніший…