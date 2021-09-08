Олександрійський кікбоксер здобув “срібло” у Кубку України

Днями, мешканець Олександрії Володимир Суржик брав участь у змаганнях Кубку України з кікбоксингу WAKO й просів друге місце, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на інформацію “В об`єктиві”.

Більш як 9 років хлопець присвятив заняттям військово-спортивного багатоборства у патріотично-спортивному клубі «Захист». Крім того, останні декілька років виступає на турнірах з кікбоксингу. Це перше змагання 19-річного спортсмена серед дорослих, ще й переможна.

Вітаємо Володимира та пишаємося нашими земляками! Бажаємо багато нових перемог та досягнень у спорті!