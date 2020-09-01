Олександрійський кіноклуб Docudays UA – серед кращих в Україні

Олександрійський клуб документального кіно Docudays UA посів місце серед фіналістів конкурсу в Україні, повідомляє «Голос Громади» за інформацією вітчизняних ЗМІ.

Минулого місяця Департамент з розвитку мережі Docudays UA (Україна) оголосив Конкурс на кращий імпакт-клуб серед тих, що працюють постійно. До участі запрошувалися всі кіномайданчики цієї національної мережі, які розпочали роботу не менше року. Про олександрійський кіноклуб Docudays UA, котрий системно працює в даному напрямку вже понад два роки за підтримки Національного Фонду Демократії, та про його керівників неодноразово розповідав «Голос Громади». Цьогорічний конкурс серед українських клубів досліджував, як саме в мережі DOCU/CLUB налагоджується діалог про права людини з аудиторією, як члени громади залучаються до участі в адвокаційних кампаніях, просуванні та підтримці демократичних реформ. У підсумку журі, яке складалося з представників Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA та експертів з прав людини, визначило дванадцять фіналістів у кожній категорії. У розділі «Кіноклуби при культурно-просвітницьких організаціях» (бібліотеках, хабах, арт-галереях) тощо – серед кращих і таким, що потрапив до фіналу конкурсу, визнано Кіноклуб Docudays UA “Канікули з користю”, м. Олександрія, керівник Тетяна Тарасенко.

Іншими фіналістами конкурсу стали також кіноклуби зі Львова, Луцька, Херсона, Слов`янська, Маріуполя, Кременчука, Кропивницького та інших міст України.

Усі кіноклуби-фіналісти отримають сертифікати номіналом по 1000 грн. кожний на придбання обладнання, необхідного для роботи кіноклубів.

Варто зазначити також, що організація колективних переглядів кінострічок Міжнародного кінофестивалю документального кіно про права людини у рамках Docudays UA проводиться у місцевих кіноклубах суто на добровільних, громадських засадах, їхні керівники не отримують ніяких фінансових чи інших винагород і оплат за свою роботу. В олександрійському кіноклубі керівники змінювалися, Тетяна Тарасенко очолює його близько року, за що глядачі неодноразово висловлювали подяку на її адресу.