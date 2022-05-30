Олександрійський кіноклуб Docudays UA живе і діє

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Олександрійський кіноклуб Docudays UA живе і діє

«Південний кордон» режисера Сергія Лисенка – таку стрічку запропонував цього разу до перегляду олександрійський кіноклуб документальних фільмів Мандрівного фестивалю Docudays UA «Канікули з користю». Захід нещодавно пройшов у малій сесійній залі Олександрійської міської ради. Глядачами були члени Молодіжної ради.

«Південний кордон» – це короткометражний фільм (екранний час всього 13 хвилин) з концентрованим і глибоким змістом, який повертає нас до подій семи- восьмирічної давнини, коли росія лише розпочала неоголошену війну проти України і саме на той період припала найгарячіша фаза протистояння українських захисників агресії зі сходу і півдня нашої країни.

Чому саме цей фільм, який здавалося б, вже втратив свою часову актуальність (адже зараз ми вже маємо наступну, набагато тяжчу і кровопролитнішу війну, нав`язану росією) обрано для показу? Справа в тому, що стрічка розповідає про тодішні важкі воєнні події в Україні та волонтерський рух у Херсонській області і вони перегукуються з дуже складною ситуацією нинішнього «південного кордону» з тимчасово окупованою частиною півдня України.

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Такої ж думки і організаторка кінопоказу, громадська активістка Анна Орловська (до речі, вона родом саме з Херсонщини, тому ця тема їй особливо близька і болюча). Її коментар «Голосу Громади»:

«На час, про який йдеться у фільмі, українська армія була фактично зруйнована проросійським режимом, насадженим в Україні сусідньою державою. Але з перших днів російської агресії по всій Україні волонтери починають рух за відродження армії. Вони збирають кошти, продукти й речі, щоб забезпечити військових усім необхідним. На Півдні України у Херсонській області ситуація була дуже напруженою через загрозу вторгнення росіян із Криму. Херсонський Центр допомоги військовим об’єднав тоді багато активістів, які наполегливо й невтомно працюювали заради перемоги. Фільм ретроспективно занурює глядачів у тодішє життя волонтерів і військових, які разом вберегли південний кордон країни.

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І саме цим стрічка повинна привернути увагу українців до сьогоднішнього, дуже складного життя півдня; допомогти зрозуміти настрої херсонців, які залишилися в тимчасовій окупації, або ж виїхали з неї; надихнути до боротьби за визволення цієї території».

Як передбачається ідеєю таких кінопоказів, після перегляду відбулася дискусія його учасників. Питання обговорювалися складні – ті ж, що й ставить зараз перед собою все українське суспільство у зв`язку з ситуацією на півдні країни: і 5, і 8 років тому передбачалося, що загарбник не обмежиться окупацією Криму і частини двох наших східних областей;

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чому так сталося, що під окупацією опинилася більша частина півдня України, звідси постає питання притягнення до відповідальності винних за втрату цих територій;

необхідно всебічно працювати над поверненням тимчасово окупованих областей, хоча для цього тепер доведеться докласти значно більше зусиль, ніж 8 років тому, коли південний регіон був збережений.

Молодіжна аудиторія активно брала участь у дискусії з цих питань.

Кінопоказ був організований Міжнародним кіноклубом Docudays UA «Канікули з користю» в партнерстві з ГО “ОГІЦ” та ГО “Інша жінка. Олександрія”; засновником останньої організації є Анна Орловська. Вона, як коуч, заявила про готовність допомогти глядачам знайти свою роль у волонтерському русі.

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