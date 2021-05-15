Олександрійський коледж культури і мистецтв відсвяткував свій 90-річний ювілей (ФОТОЗВІТ)

З нагоди 90-ї річниці заснування Олександрійський коледж культури і мистецтв відсвяткував свій ювілей, повідомляє “Голос Громади”.

За традицією святкування розпочалося на подвір’ї закладу, де о 10:00 ранку почав гуртуватись народ, серед яких випускники минулих років, студенти, педагоги, керівний склад.

Випускники коледжу ділилися споминами про навчання та життя з музикою, танцями, співами, спілкувалися, обговорювали сьогодення та дізнавались щось особисте. Після цього усі учасники вирушили до ПК «Світлопільського», де на них чекав святковий концерт.

До глядацької зали на ювілейний концерт прийшли не тільки теперішні педагоги і студенти коледжу, а й викладачі, що вже зараз на заслуженому відпочинку, колишні вихованці, керівники області, міста та району, представники галузі культури.

На свою адресу іменинники почули багато вітань, добрих слів, щирих побажань. Зокрема, з ювілеєм колектив Олександрійського коледжу культури і мистецтв привітали та вручили подяки за значний особистий внесок у розвиток мистецтва, високий професіоналізм та творчу діяльність голова Кіровоградської обласної ради Сергій Шульга, заступник голови Кіровоградської ОДА Світлана Лобанова, секретар міської ради Вікторія Косяк тощо.

Користуючись можливістю, директор коледжу Іван Баранов, подякував працівникам закладу, особливу увагу звернувши на викладачів — талановитих та відданих, які в кожного учня вкладають частинку душі й майстерно розвивають особистість, діляться своїми талантами. «Заклад готує чудових та талановитих працівників сфери культури і кожне свято, мистецьке дійство в місті проходить за участі нашої молоді, наших студентів, творчих колективів коледжу», – підкреслив Іван Михайлович.

Розповідаючи про розвиток та здобутки коледжу Іван Баранов подякував міській владі Олександрії, зокрема міському голові Сергію Кузьменку та всій його команді, а також голові Приютівської громади Андрію Коломійцеву, керівникам району за тісну співпрацю й постійну допомогу для навчального закладу та розвитку студентів.

Веселі та бадьорі пісні, запальні танцювальні номери, зворушливі виступи…

Цього святкового дня з вуст лилися привітання та подяки, лунала музика й пісні, дрижала сцена від танців, сяяли посмішки, а іноді, й пробирав сум, блищали очі від сліз… під оплески, побажання та спалахи фотокамер аби цей день, цей ювілей ще надовго залишився у пам’яті олександрійців і усіх причетних до святкувань!

Захід проводився з дотриманням карантинних обмежень.