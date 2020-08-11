Олександрійський кримінал: автомобіль з наркотичною «начинкою»

Олександрійська патрульна поліція зупинила і вилучила автомобіль з наркотичною речовиною, повідомляє «Голос Громади» за інформацією міського відділу поліції.

Працівниками групи реагування патрульної поліції 7 серпня о 16 год.20 хв. на одній з вулиць міста було зупинено автомобіль «Тойота», керований 35-річним мешканцем міста. Після спілкування патрульних з водієм ті помітили, що в дверцях автомобіля знаходиться якась підозріла речовина, зовні схожа на наркотичну. На місце пригоди була викликана слідчо-оперативна група, яка провела в автомобілі невідкладний обшук і виявила та вилучила з нього три медичні шприци з рідиною, що нагадує наркотичну, два пакунки з подрібненою речовиною рослинного походження та один пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору. Також правоохоронці вилучили у водія і його автомобіль. Конфісковані речі направлено на експертизу.

За даним фактом порушено провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України («Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети їхнього збуту»)

За ці дії законом передбачено покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк..

Також 7 та 8 серпня працівниками Олександрійського відділу поліції було проведено профілактичне відпрацювання міста. За повідомленням правоохоронців, під час заходу ними встановлено особу, причетну до зареєстрованої раніше крадіжки та особу, причетну до незаконного зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту.

Крім того, задокументовано 38 фактів порушення адміністративного законодавства, серед яких – незаконне придбання і зберігання самогону, куріння тютюнових виробів у заборонених місцях та перебування осіб у п`яному вигляді в громадських місцях, що ображає людську гідність і мораль. Також під час відпрацювання здійснювалася робота з особами, які перебувають на обліках у поліції, в тому числі – з тими, хто перебуває під домашнім арештом, раніше судимими, та особами, котрі знаходяться під адміністративним наглядом, – повідомляє міська поліція.