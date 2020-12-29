Олександрійський кримінал: господар «розписав» ножем своїх гостей

Про недавню подію з двома потерпілими від ножових поранень «Голосу Громади» розповіли в Олександрійському відділі поліції.

Так, 24 грудня о 22 годині 25 хвилин до міськвідділу поліції надійшло повідомлення від працівника швидкої допомоги з приводу того, що йому потрібне сприяння поліції: бригада невідкладної медичної допомоги, приїхавши на виклик за вказаною їй адресою приватного домоволодіння, виявила у ньому двох осіб з ножовими пораненнями і тому цілком логічним був її висновок, що тут мали місце кримінальні дії. Олександрійський відділ поліції на місце події негайно направив патрульну групу реагування та слідчо-оперативну групу.

В ході проведених слідчо – розшукових заходів працівники міськвідділу встановили: у даному будинку троє місцевих жителів розпивали алкогольні напої. Спочатку застілля було ніби мирним, але потім між 62-річним власником будинку та його 50-ти і 36-річним гостям раптово виникла сварка, під час якої «гостинний господар» просто схопив зі столу ніж та завдав ним своїм знайомим колото-різані рани в область обличчя та тулуба.

Поранення виявилися доволі серйозними: потерпілих бригадою екстреної медичної допомоги доставлено до реанімаційного відділення міської лікарні.

А власника помешкання за кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.121 КК України, в порядку ст. 208 КПК України затримано.

Зловмиснику оголошено підозру в скоєнні кримінального правопорушення та судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Розслідування у рамках кримінальних проваджень, розпочатих за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України триває. За таке «пригощання» своїх друзів «привітному» господарю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.