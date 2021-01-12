Олександрійський кримінал (хроніка тижня)

За минулий тиждень до Олександрійського відділу поліції надійшло 306 звернень від мешканців міста про кримінальні правопорушення та інші події, з яких за 44 заяви внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це «Голос Громади» повідомив речник міськвідділу Сергій Старчик.

Протягом тижня правоохоронці розкрили ряд крадіжок, скоєних на території міста. Далі – про деякі з цих подій.

Зухвале пограбування. 5 січня до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі близько 3 тисяч гривень із каси одного з торговельних закладів.

У результаті вжитих заходів працівники сектору кримінальної поліції протягом 20 хвилин розшукали та по «гарячих слідах» затримали чоловіка, схожого за прикметами, які вказала потерпіла. Зловмисником виявився 30-річний місцевий житель.

Під час проведення поверхневої перевірки поліцейські виявили у громадянина речові докази, які вказують на його причетність до вчинення кримінального правопорушення та шприци з наркотичним засобом.

Наркотичний засіб направлено на проведення експертизи до Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, за результатами якої буде вирішено питання про притягнення особи до відповідальності за ст. 309 Кримінального кодексу України («Незаконне зберігання наркотичних та психотропних засобів»).

Як з`ясувалося в ході подальшої перевірки, крадіжка з каси магазину – не єдиний кримінальний епізод затриманого поліцією фігуранта: було встановлено його причетність до пограбування, скоєного в одній із аптек міста 3 січня 2021 року. Чоловік, розбивши вітрину, незаконно заволодів грошовими коштами у сумі понад 6 тисяч гривень.

Громадянина затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України (за підозрою у скоєнні злочину).

Розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.1 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України, триває. За ці дії законом передбачено покарання у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Жителька району «отоварилась» безкоштовно. 4січня до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення, від працівника одного з торгівельних закладів про те, що невстановлена особа з прилавків закладу викрала товар на загальну суму 2500 гривень.

В ході проведення слідчо-розшукових заходів в скоєнні злочину було викрито 53-річну мешканки Олександрійського району.

За фактом порушено кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Затримано «домушника». У грудні минулого року до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення від 35-річної місцевої мешканки про те, що в нічний час тієї ж доби невідома особа проникла до її будинку за місцем мешкання, звідки викрала два мобільних телефону та грошові кошти в сумі 700 грн., чим спричинила майнову шкоду на суму близько 5000 гривень.

Кілька днів тому, в результаті проведення оперативно-розшукових заходів поліцією в скоєнні злочину було викрито 28-річного мешканця міста.

Розслідування проводиться у рамках кримінального провадження, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.185 КК України («Крадіжка, поєднана з проникненням у житло чи інше приміщення»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Ще одна крадіжка минулого місяця. Як повідомили поліцію, невстановлена особа, перебуваючи в одному із торгівельних закладів міста, таємно, шляхом вільного доступу викрала з прилавку товар на суму 240 грн.

Нещодавно в ході проведення слідчо-розшукових заходів в скоєнні злочину було викрито 25-річного мешканця міста.

За фактом порушено кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Також минулого тижня працівниками відділу поліції було складено 78 протоколів за порушення адміністративного законодавства, з яких 58 – за порушення Правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 7 протоколів (ст.130 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 7 осіб (ст.178 КУпАП).

Минулого тижня на території обслуговування Олександрійського відділу поліції трапилося 8 випадків дорожньо-транспортних пригод. У двох випадках учасники отримали тілесні ушкодження.

Крім того, працівниками Олександрійського відділу поліції спільно з працівниками Держпродспоживслужби продовжувалася робота з перевірки суб’єктів господарювання щодо дотримання ними вимог карантину. За результатами перевірок складено 5 адміністративних протоколів відповідно до ст. 44-3 КУпАП, повідомив дільничний офіцер міськвідділу поліції С.Старчик.