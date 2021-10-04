Олександрійський кримінал: мотоцикл «втік» недалеко

22 вересня до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 19-річного мешканця міста про угон невідомою особою його мотоцикла, повідомляє «Голос Громади» за інформацією, отриманою у секторі моніторингу райвідділу.

Хлопець залишив без нагляду мотоцикл «Спарк» у доволі людному місці, чим негайно і скористався злодій. Але всього кілька днів тому в ході проведення слідчо-розшукових дій працівниками поліції в скоєні злочину було викрито 23-річного мешканця міста. Проти нього порушено провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України («Незаконне заволодіння транспортним засобом»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. Слідство триває.

Всього за минулий тиждень до Олександрійського районного відділу поліції надійшло 421 звернення про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста і району, з яких 64 повідомлення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Працівниками відділу поліції було складено142 протоколи за порушення адміністративного законодавства, з яких 61 – за порушення Правил дорожнього руху.

Протягом тижня на території обслуговування Олександрійського районного відділу поліції трапилося 4 випадки дорожньо-транспортних пригод.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 2 протоколи (ст.130 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 17 осіб (ст.178 КУпАП).

За зберігання спиртних напоїв домашнього виробництва притягнуто до відповідальності 11 осіб.