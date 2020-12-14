Олександрійський “Маяк” отримав “наганяй” за недотримання мовних квот

Олександрійську радіостанцію “Маяк” незаплановано перевірили на дотримання мовних квот, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Національної Ради України з питань телебачення та радіомовлення.

Результати перевірки засвідчили, що місцева радіостанція транслювала замало пісень українською мовою в ефірі компанії.

«Частка пісень державною мовою ТОВ «ТРК МАЯК», м. Олександрія Кіровоградської обл. (позивні: послідовне звучання нот «ля», «до», «соль», «мі», «соль») у проміжку часу між 07.00 та 14.00 становила 33,3%. Такі порушення були зафіксовані перевіркою на підставі моніторингу від 09.05.2020. Національна рада оштрафувала радіомовника на 2 865,88 грн, визнавши недотримання чинного законодавства», — йдеться у повідомленні відомства.

Відповідно до вимог частини третьої статті 75 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» у тридцятиденний термін із дня повідомлення Національною радою про ухвалене рішення щодо стягнення штрафу всі компанії зобов’язані сплатити штраф до державного бюджету України. Протягом місяця зазначені ліцензіати мають привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства та умов ліцензій.