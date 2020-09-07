Олександрійський медзаклад взяв участь у тестуванні е-лікарняних

У липні проведено тестування е-лікарняних (листків непрацездатності) на базі інформаційних систем Пенсійного фонду України.

У містах Світловодську та Олександрії взяли участь у тестуванні два медичних заклади: комунальне некомерційне підприємство Центр первинної медико-соціальної допомоги Світловодської районної ради Кіровоградської області та Офіс сімейної медицини м. Олександрії.

Під час тестування лікарі здійснювали реєстрацію листків непрацездатності за допомогою вебсервісу. Інформація про е-лікарняний автоматично розміщується на вебпорталі Пенсійного фонду України в електронному кабінеті особи і в електронному кабінеті роботодавця.

Роботодавці мають можливість переглянути інформацію про лікарняні своїх співробітників та здійснити перевірку розрахунку лікарняного.

За висновками проведеного тестування електронних листків непрацездатності лікарі і роботодавці зазначають зручність оформлення: лікарі – не витрачають час на паперову роботу, а пацієнти – на збір печаток по кабінетам, роботодавці – автоматично здійснюють розрахунок суми оплати листка непрацездатності, фонд соціального страхування – автоматично визначає суми відшкодування по листку непрацездатності.