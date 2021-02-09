Олександрійський міськрайонний центр зайнятості інформує: заходи соціального захисту населення у січні 2021 року

Ситуація на ринку праці м. Олександрії та Олександрійського району характеризується постійним попитом на працівників сфери торгівлі та послуг (17,4%), менеджерів та професіоналів (31,5%), робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (7,6%), кваліфікованих робітників з інструментом (19,6%), фахівців (14,1%), та найпростіші професії (9,8%).

Станом на 1 лютого 2021 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 3.5 тис. осіб, з яких 60.6 % складали жінки, 31.1 % – молодь віком до 35 років, кожен четвертий належав до осіб, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, 30,3 % зареєстрованих безробітних були сільськими мешканцями.

Загалом на обліку в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості у січні 2021 року перебувало 3,7 тис. безробітних, з них набули статус безробітного безпосередньо у січні місяці – 0,423 тис. осіб.

Протягом січня 2021 року за сприяння Олександрійського міськрайонного центру зайнятості отримали роботу 96 осіб, з них 69 зареєстрованих безробітних громадян. Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру – 25 осіб; проходили професійне навчання за направленням Олександрійського міськрайонного центру зайнятості – 6 осіб.

Станом на початок лютого 2021 року 2,3 тис. осіб отримували допомогу по безробіттю.

Станом на 1 лютого 2021 року кількість вакансій у базі даних Олександрійського міськрайонного центру зайнятості становила – 92. У середньому на одну вакансію претендувало 38 осіб.

На сьогодні затребувані на ринку праці: менеджери (управителі) із збуту, фахівці з публічних закупівель, інженери – конструктори, сестри медичні зі стоматології, сестри медичні операційні (брат медичний операційний), продавці продовольчих та непродовольчих товарів, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, інспектори воєнізованої охорони, та інші.