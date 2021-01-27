Олександрійський міськрайонний центр зайнятості інформує: заходи соціального захисту населення у січні – грудні 2020 року

Ситуація на ринку праці м. Олександрії та Олександрійського району характеризується постійним попитом на працівників сфери торгівлі та послуг (10,9%), менеджерів та професіоналів (36,4%), робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (10,9%), кваліфікованих робітників з інструментом (14,5%), фахівців (12,7%), та найпростіші професії (14,6%)

Ситуація на ринку праці м. Олександрії та Олександрійського району характеризується постійним попитом на працівників сфери торгівлі та послуг (10,9%), менеджерів та професіоналів (36,4%), робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (10,9%), кваліфікованих робітників з інструментом (14,5%), фахівців (12,7%), та найпростіші професії (14,6%)

Станом на 1 січня 2021 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 3,3 тис. осіб, з яких 61,1 % складали жінки, 31,1 % – молодь віком до 35 років, кожен четвертий належав до осіб, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, 28,9 % зареєстрованих безробітних були сільськими мешканцями.

Загалом на обліку в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості у січні – грудні 2020 року перебувало 6,8 тис. безробітних, з них набули статус безробітного безпосередньо у грудні місяці – 0,593 тис. осіб.

Протягом січня – грудня 2020 року за сприяння Олександрійського міськрайонного центру зайнятості отримали роботу 2116 осіб, з них 1484 зареєстрованих безробітних громадян. Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру – 599 осіб; проходили професійне навчання за направленням Олександрійського міськрайонного центру зайнятості – 214 осіб.

Станом на початок січня 2021 року 2,3 тис. осіб отримували допомогу по безробіттю.

Станом на 1 січня 2021 року кількість вакансій у базі даних Олександрійського міськрайонного центру зайнятості становила – 55. У середньому на одну вакансію претендувала 60 осіб.