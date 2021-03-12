Олександрійський міський палац культури стане Олександрійським театром

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За словами заступниці міського голови Олександрії Ірини Чемерис, міському палацу культури планують дати назву Олександрійський театр, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на CBN.

Олександрійський театр – це буде власна назва споруди, а за формою і призначенням заклад залишиться палацом культури.

«Ми плануємо саме на цій території, території старого міста Олександрії, проводити екскурсії для туристів», – зазначила Ірина Чемерис.

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Додатково: п’ять років тому за ініціативи тодішнього голови Кіровоградської ОДА, а нині міського голови Сергія Кузьменка стартувала масштабна реконструкція палацу, де вдалося повністю відновити історичний вигляд будівлі, і зробити сучасні технічні рішення.

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