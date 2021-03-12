Олександрійський міський палац культури стане Олександрійським театром

За словами заступниці міського голови Олександрії Ірини Чемерис, міському палацу культури планують дати назву Олександрійський театр, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на CBN.
Олександрійський театр – це буде власна назва споруди, а за формою і призначенням заклад залишиться палацом культури.
«Ми плануємо саме на цій території, території старого міста Олександрії, проводити екскурсії для туристів», – зазначила Ірина Чемерис.
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Додатково: п’ять років тому за ініціативи тодішнього голови Кіровоградської ОДА, а нині міського голови Сергія Кузьменка стартувала масштабна реконструкція палацу, де вдалося повністю відновити історичний вигляд будівлі, і зробити сучасні технічні рішення.