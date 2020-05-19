Олександрійський міський ЦНАП пропонує більше послуг

Міська рада затвердила новий перелік послуг для Центру надання адміністративних послуг м.Олександрії, повідомляє «Голос Громади».

Перелік послуг, що надаватиме міський ЦНАП, затвердила остання чергова (84-а) сесія Олександрійської міської ради. Він, проти попереднього переліку, збільшився на 72 пункти соціального спрямування, реєстраційного характеру та інші. На засіданні виконавчого комітету міськради, що передувало сесії, доповідач з цього питання, начальник ЦНАП Світлана Яременко звернула увагу присутніх зокрема на таку нову запроваджену комплексну послугу, як «Е-малятко». Наприклад, завдяки спрощеності процедур при народженні дитини можна одночасно подати заяву на оформлення свідоцтва про народження, реєстрацію місця проживання, отримання довідки про місце проживання та закордонного чи ID-паспорта.

Попередній перелік послуг міського ЦНАПу був затверджений у 2018 році і відтепер він втратив чинність.