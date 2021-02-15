Олександрійський міський ЦНАП прямує в сільську місцевість

Центр надання адміністративних послуг м.Олександрії розпочне свою віддалену роботу в прилеглих до міста населених пунктах, повідомляє «Голос Громади».

Виконком Олександрійської міськради, з метою забезпечення доступності та створення сприятливіших умов для отримання адміністративних послуг жителями приєднаних до міста територій громад, вирішив створити три віддалених робочих місця міського ЦНАПу – в адміністративних будівлях с.Ізмайлівки (вул.Центральна,59), с.Головківки (вул.Соборна,50) та селища Олександрійського (вул.Павла Кравченка,18).

На цих робочих місцях надаватимуться послуги з питань реєстрації бізнесу та громадських формувань, земельних, нерухомого майна, оформлення і видачі паспорта громадянина України, реєстрації місця проживання особи, ліцензійних послуг, послуг соціального характеру, державної реєстрації актів цивільного стану – всього 201 найменування видів послуг.

Графік роботи віддалених робочих місць ЦНАПу Ізмайлівки, Головківки та сел.Олександрійського:

з понеділка по четвер: з 8.00 до 17.00 год., обідня перерва з 12.00 до 12.45;

п`ятниця: з 8.00 до 15.30, обідня перерва з 12.00 год. до 12.30.

Рішення виконкому набуває чинності з 1 березня 2021 року.