Олександрійський міський ЦНАП змінив перелік своїх послуг

Олександрійський Центр надання адміністративних послуг змінив їхній перелік, повідомляє «Голос Громади».

На черговій (третій) сесії Олександрійської міської ради, яка відбулася 24 грудня, затверджено новий перелік адміністративних послуг, що надаються Олександрійським ЦНАПом. У зв’язку зі змінами у законодавстві і відповідно до рішення виконкому, з переліку виключено 16 адмінпослуг, які тепер входять до компетенції інших державних установ і включено 13 додаткових послуг. Серед них комплексне оформлення ID-паспорта громадянина України та ідентифікаційного номера; реєстрація повідомлення на проведення підготовчих і початок будівельних робіт; дозвіл на спецвикористання природніх ресурсів та інші. Всього згідно з новим переліком ЦНАП надаватиме 271 послугу.

Як зазначає адміністрація установи, прийом реєстраторів бізнесу не проводиться. ЦНАП нагадує, що всі суб’єкти господарювання різних форм власності за отриманням необхідних послуг мають можуть звернутися на державний портал «ДІЯ» та на сайт https://online.minjust.gov.ua або до державних реєстраторів міст та районних центрів Кіровоградської області.

ЦНАП працює за своїм звичним графіком: з понеділка по четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.30 години. Центр не працюватиме 25 грудня 2020 року, 1,7 та 8 січня 2021 року у зв’язку з відзначенням загальнодержавних свят.