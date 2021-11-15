Олександрійський молодіжний парламент провів чергову сесію

Сьогодні, 15 листопада, відбулася чергова сесія Олександрійського молодіжного парламенту, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу міськради.

Цього дня юні депутати відпрацьовували навички правильного спілкування та взаємодії зі співрозмовниками, обговорили участь у проєкті Української Волонтерської служби «Агенти Волонтерства» та провели читання «Живої книги. Історія одного життя».

Крім цього, члени молодіжного парламенту активно проводять роботу в комісіях та планують роботу в міжсесійний період з подальшою презентацією проєктної діяльності.