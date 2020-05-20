Олександрійський онкологічний диспансер отримав дофінансування у рамках обласної програми

Нещодавно під керівництвом голови постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров`я Ірини Чемерис відбулося онлайн-засідання, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської облради.

Під час обговорень розглядались звернення комерційних підприємств галузі охорони здоров`я області щодо обмеженого фінансування.

За результатами розгляду депутати прийняли рішення вжити заходів аби виділити кошти на дофінансування комунального некомерційного підприємства «Олександрійський онкологічний диспансер Кіровоградської обласної ради» у сумі майже 100 тисяч гривень.

Крім того, кошти направлять ще до одного закладу області комунального некомерційного підприємства «Кіровоградський обласний протитуберкульозний диспансер Кіровоградської обласної ради»» у сумі майже 325 тисяч гривень.