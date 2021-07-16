Олександрійський притулок для тварин отримав допомогу від місцевих депутатів

Сьогодні, 16 липня, “братам нашим меншим”, що перебувають в олександрійському притулку “Друг”, була направлена допомога від депутатів партії “Європейська Солідарність”, повідомляє “Голос Громади”.

Таку благодійну акцію допомоги для тварин депутати “ЄС” проводять не вперше. “Рука помочі” притулку надається постійно й стала вже традиційною. Цього разу для тварин було придбано близько 200 кг м’ясопродуктів, які вкрай необхідні чотирилапим, адже наразі притулок переживає не найкращі скрутні часи.

Партія харчів для собак направлена до притулку за підтримки Олександра Валькевича, Віталія Заріцького та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Юрія Шклярука.

Допомога продуктами тваринного походження та підтримка бездомних собак надходить цілий рік з певним проміжком часу.

Волонтерка приюту, як завжди, радіє, коли її підопічним привозять допомогу. Такі дії наших депутатів направлені на гуманне ставленням до «братів наших менших» та показують неабиякий приклад для кожного олександрійця.