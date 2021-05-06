Олександрійський ПСК «Захист» відзначив чверть століття своєї діяльності

В Олександрії відбувся святковий захід з нагоди відзначення 25-ї річниці з дня заснування патріотично-спортивного клубу «Захист», повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Олександрійську міськраду.

За 25 років діяльності клубу його вихованцями стали 4 тисячі спортсменів. Їх об’єднало справжнє відчуття патріотизму і спортивного братерства. «Захист» отримав популярність не лише, як спортивний клуб, а як школа з патріотичного і естетичного виховання.

Перед присутніми зі словами привітань, побажань, вдячності за силу духу, патріотизм, професійність, спортивне виховання тощо, виступили заступник міського голови Ірина Чемерис, голова райдержадміністрації Ольга Коріненко, голова Олександрійської районної ради Сергій Ракута, командир в/ч 2269, полковник Олександр Розенберг, голова Приютівської ОТГ Андрій Коломійцев, Почесний президент ПСК «Захист» Андрій Ярошевський та Олександр Ларіонов.

Разом з привітаннями гостями були вручені пам’ятні статуетки тренерам, вихованцям та батькам – людям, які здобували перемоги та сьогодні продовжують примножувати здобутки клубу.

Крім того відзнаки вручено Олександру Ларіонову – людині, яка крокує по життю разом з ПСК «Захист» з перших днів його заснування та Олександру Стрижаку – прес-секретарю ПСК «Захист».