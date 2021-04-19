Олександрійський психінтернат перший на черзі: щеплення вакциною Pfizer-Biontech

Днями на Кіровоградщину прибуло 1170 доз вакцини Pfizer-Biontech, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

«Вакцина доставлена в контейнері з сухим льодом. Щодня буде забиратися певна кількість доз вакцин, протягом ночі вона розморожуватиметься.

Зберігається препарат в умовах, передбачених компанією-виробником. Вранці ці дози надаватимуть бригадам, які будуть проводити щеплення. Даною вакциною першочергово щепитимуться мешканці та працівники інтернатів для людей похилого віку, а також будинків для інвалідів. Дані дози ми маємо використати впродовж тижня, останні дози препарату маємо використати наступної неділі. Щотижня з Міністерства охорони здоров’я нам будуть надавати нові дози препарату Pfizer-Biontech. Далі ми будемо замовляти необхідну кількість вакцини», – йдеться у тексті повідомлення.

Спершу вакцинацію планують провести працівникам і мешканцям психоневрологічного інтернату у Кропивницькому та Олександрійському психоневрологічному пансіонаті.

Зазначимо, розробниками вакцини Pfizer-Biontech є німецька біотехнологічна компанія BioNTech та американський фармакологічний концерн Pfizer. Випускається під торговельною маркою Comirnaty. Вакцина дозволена для екстреного застосування ВООЗ.