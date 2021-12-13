Олександрійський РЕМ інформує про відключення світла: список вулиць та час (друга декада грудня)

У другій декаді грудня Олександрійський РЕМ планує провести планові відключення. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.
Відключення електропостачання в Олександрії та районі будуть відбуватися за наступними адресами:
|Назва енергооб’єкта
|Початок виконання робіт
|Закінчення виконання робіт
|Причина відключення (вид робіт)
|Примітка
|Дата оприлюднення на сайті
|Л641 6 кВ->КТП-1364 6/0.4 кВ->Ф2
|13.12.2021 09:00
|13.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|09.11.2021
|Звенигородка, Інгулецька, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16А, 17-22, 22А, 22Б, 23-39, 41, 43, 45
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л113 10 кВ->КТП-406 10/0.4 кВ
|13.12.2021 09:00
|13.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Нова Прага, Волошкова, 1, 2а, 3, 4а, 5, 7, 9а, 11-12, 14-15, 18
Нова Прага, Кленова, 2, 2а, 3-4, 4а, 5, 6а, 7, 7а, 8-10, 12
Нова Прага, Миру, 153а, 153г, 155а
Нова Прага, Толстого, 1-5, 7-10, 12-14, 16-17, 19, 23
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л113 10 кВ->КТП-445 10/0.4 кВ
|13.12.2021 09:00
|13.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л113 10 кВ->КТП-554 10/0.4 кВ
|13.12.2021 09:00
|13.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Нова Прага, Джерельна, 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 6, 6а, 7, 7а, 8, 10, 10а, 11-13, 13а, 14-15, 15а, 16-17, 20а, 21, 21а, 23, 23а, 24-25, 25а, 27а, 27б
Нова Прага, Короленко, 40, 44
Нова Прага, Суворова, 1, 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 3а, 3в, 5-6, 11-12, 12а, 13-14, 20, 21а, 22-26, 28-30, 35-37, 44, 47, 49, 55, 59, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 89, 91, 93, 95, 99, 103, 105, 107
Нова Прага, Щедріна, 3-4
|Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ->Ф2
|13.12.2021 09:00
|13.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Солов’ївка, 1-го Травня, 1
Солов’ївка, Квітнева, 7а, 13
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53
|Л604 6 кВ->КТП-435 6/0.4 кВ->Ф2
|13.12.2021 09:00
|13.12.2021 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|19.11.2021
|Приютівка, 1го Травня, 2, 4-9, 11, 13-15, 17-20, 22, 53, 55
Приютівка, Гагаріна пров., 2-3, 5, 7, 9, 11
Приютівка, Гагаріна, 1-6, 8, 10, 12, 26, 28
Приютівка, Чкалова, 1-4, 6-10, 12-14, 15б, 16-17, 17а, 18-25, 28
Приютівка, Шкільна, 22, 24, 26, 28, 28а, 30
|Л604 6 кВ->КТП-435 6/0.4 кВ->Ф2
|13.12.2021 09:00
|13.12.2021 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|19.11.2021
|Приютівка, 1го Травня, 2, 4-9, 11, 13-15, 17-20, 22, 53, 55
Приютівка, Гагаріна пров., 2-3, 5, 7, 9, 11
Приютівка, Гагаріна, 1-6, 8, 10, 12, 26, 28
Приютівка, Чкалова, 1-4, 6-10, 12-14, 15б, 16-17, 17а, 18-25, 28
Приютівка, Шкільна, 22, 24, 26, 28, 28а, 30
|Л1101 10 кВ->КТП-235 10/0.4 кВ->Ф1
|13.12.2021 09:00
|13.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|24.11.2021
|Головківка, Коцюбинського, 2-4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24
|ПС Пантаевка 1Т 35/6 кВ->Л6201 6 кВ->КТП-421 6/0.4 кВ
|13.12.2021 09:00
|13.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|25.11.2021
|Новоселівка, Миру, 3
Новоселівка, Новоселів, 1-18, 20
Новоселівка, Степова, 1-11, 11а, 12, 14, 16-20
Новоселівка, Шкільна, 1-4, 4а, 5-7
|Л117 10 кВ->КТП-336 10/0.4 кВ->Ф2
|13.12.2021 09:00
|13.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|29.11.2021
|Нова Прага, Григорівська, 23, 38, 38а, 38б, 39а, 40, 40а, 42, 42а, 44, 48, 50, 57, 57а, 61, 63, 65, 73, 75, 77, 79
Нова Прага, Жданова, 1
|Л145 10 кВ->КТП-458 10/0.4 кВ->Ф2
|13.12.2021 09:00
|13.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|30.11.2021
|Попельнасте, Таврійська, 2, 4, 6-7, 8А, 9-16, 18, 20, 22-24, 24а, 25
Попельнасте, Тиха, 2а
Попельнасте, Шевченка, 41-45, 50
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л111 10 кВ->КТП-405 10/0.4 кВ
|13.12.2021 09:00
|13.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|01.12.2021
|Нова Прага, Соборна, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60-67, 70-71, 73-80, 82, 84-92, 93а, 94-108, 109а, 110, 112, 114, 118, 120
|Л-97 10 кВ->КТП-1030 10/0.4 кВ->Ф2
|13.12.2021 09:00
|13.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|07.12.2021
|Олександрія, Крюківська, 1
Олександрія, Лермонтова пров., 7, 11, 13, 27, 29
Олександрія, Сонячна, 2, 4, 6-7, 10А, 10Б, 12, 16
Олександрія, Сонячний пров., 2, 5, 13, 15, 17, 20, 22
|Л625 6 кВ->КТП-1130 6/0.4 кВ->Ф2
|13.12.2021 09:00
|13.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|09.12.2021
|Олександрія, Леоніда Коваленка, 1-20, 22, 24, 26
Олександрія, Малиновського, 1, 1А, 3-19, 22, 24
Олександрія, Молодіжний пров., 2А
Олександрія, Сторожівська, 1-5, 5А, 6, 8, 8А, 9-13, 14А, 14Б, 15-23, 25, 27, 29, 31, 33
Олександрія, Ушакова, 1, 1А, 3, 3А, 4-5, 5А, 6-7, 7А, 9, 11
|Л607 35 кВ->ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л612Р 6 кВ
|13.12.2021 09:28
|13.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|11.11.2021
|Мартоіванівка, 40 років Перемоги, 1-8, 10
Мартоіванівка, Воронова, 1А, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18-28, 30, 32, 34
Мартоіванівка, Горонович, 1, 1А, 1б, 3, 3А, 3Б, 4-8, 8А, 9, 9А, 10, 11А, 12, 12А, 12Б, 13, 13А, 14-20, 22-27, 27А, 28-29, 31, 31А, 32-44, 44А, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Мартоіванівка, Івана Кожемякіна пров., 1-4, 4А, 5-6, 6А, 7, 9
Мартоіванівка, Кірпічна, 1-5, 5А, 6-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44
Мартоіванівка, Конєва, 1-5, 7, 7А, 8-11, 11А, 12, 12А, 13-14, 14А, 15, 17-23, 23А, 24-25, 25Б, 26-27, 29-36, 36А, 37, 39-44, 44А, 45-46, 52, 54
Мартоіванівка, Лугова, 1, 2А, 3-11, 13-14, 16, 18-24, 26-32, 33., 34-49, 51
Мартоіванівка, Новоселів, 1, 3, 5, 7, 13, 17, 23а, 31
Мартоіванівка, Першотравнева, 1-2, 2А, 3-5, 5А, 6-23, 25, 27-31, 31А, 32-35, 35А, 36-41, 43-48, 48А, 49-57, 61, 61А, 63, 67, 69, 71
Мартоіванівка, Пожарського, 11
Мартоіванівка, Самохвалова, 1-16, 18, 20-21, 25-27, 29, 31-37, 39-40, 40А, 41-42, 42А, 43-54, 56-68, 68А, 69-78, 80-92, 94-95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 115, 117, 119, 121
Мартоіванівка, Степова, 1-8, 8А, 9-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
Мартоіванівка, Тиха, 1, 3-24, 24А, 25-28, 30-38, 40
Мартоіванівка, Цегельний пров., 8
Мартоіванівка, Шкільний пров., 1-6, 8, 10-12, 14
Олександрія, Леоніда Коваленка, 23, 25, 27, 29
Олександрія, Пожарського, 2-4, 4а, 5-9, 12, 12А, 13-14, 16, 18, 20, 22
Олександрія, Самофалова, 26
|Л615 6 кВ->ЗТП-1034 6/0.4 кВ->Ф2
|13.12.2021 10:32
|13.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|13.12.2021
|Олександрія, Братська, 48, 50, 54, 56, 56А, 60, 64, 66, 68, 70, 78, 84, 86
Олександрія, Дніпровська, 1, 2А, 2Б, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
Олександрія, Козацька, 57-62, 64, 66, 72, 74, 76
Олександрія, Софіївська, 27, 29, 31, 33, 35, 35А, 37а, 37Б, 39
Олександрія, Ярослава Гороховатського пров., 1-9, 9А, 10-11, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А, 21
|Л621Р 6 кВ->ЗТП-1018 1Т 6/0.4 кВ->Ф7
|14.12.2021 09:00
|14.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|09.12.2021
|Олександрія, Братська, 12, 14-17, 19, 21, 23
Олександрія, Бульварна, 19, 21, 23, 27, 29-30, 32, 34
Олександрія, Діброви, 42, 49, 50А, 51-53, 55, 57, 63
Олександрія, Юрія Осмоловського, 1, 12, 14
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л111 10 кВ->КТП-491 10/0.4 кВ
|14.12.2021 09:00
|14.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|01.12.2021
|Нова Прага, Вишнева, 13а, 13б
Нова Прага, Горького, 1-2, 4-6, 8-10, 12-16, 18-20, 22-26, 34, 46
Нова Прага, Тихомірова, 31, 39а, 43а, 46-48, 48а, 49-54, 56-57, 58а, 59, 61-62, 64-66, 67а, 70-71, 73, 73а, 74, 76-77, 79, 80а, 82-83, 83а, 85-86, 88, 92, 94
Нова Прага, Тімірязєва, 31
Нова Прага, Чкалова, 1а, 2, 3а, 4, 4а, 6, 22
|206 35 кВ->ПС Пантаевка 2Т 35/6 кВ->Л6204 6 кВ
|14.12.2021 09:00
|14.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|11.11.2021
|Пантаївка, Богдана Хмельницького, 2-7, 9-13, 13А, 15-27, 27А, 28-29, 29А, 30, 30А, 31, 31А, 32-33, 33А, 35, 35А, 36-41, 41А, 42-44, 44А, 45-51
Пантаївка, Дружби, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
Пантаївка, Зелена, 1-7, 9-19, 21, 21А, 22-34, 36-40, 42, 44, 46
Пантаївка, Кооперативний, 3, 5, 7, 9, 11
Пантаївка, Лесі Українки, 1-26
Пантаївка, Лісна дача, 2
Пантаївка, Лісова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 20
Пантаївка, Ломоносова, 1, 1А, 2-5, 5А, 6-7, 7А, 8-9, 9А, 10-15, 15А, 16-23, 23А, 24-25, 25А, 26-27, 27А, 28-31, 31А, 32-37
Пантаївка, Магістральна, 1, 1А, 2А, 3-8, 8А, 9-12, 12А, 13-17, 17А, 18-21, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 37А, 51, 51А, 53, 55, 57, 59
Пантаївка, Михайла Грушевського пров., 1-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Пантаївка, Михайла Грушевського, 1, 3-4, 4А, 5-7, 9-19, 21-23, 23А, 24, 24А, 25, 27, 29-39, 39А, 40-44, 47-51, 53, 55, 57, 59, 59А, 61
Пантаївка, Молодіжна, 1, 1А, 2, 2А, 3, 5-15, 15А, 15Б, 15В, 17, 17А, 18-31, 33, 35, 37, 39
Пантаївка, Новопразька, 1-5, 5А, 6-8, 10, 12, 14, 14А, 16, 22, 24, 26, 30, 34, 34А
Пантаївка, Першотравнева, 1, 3, 3А, 5, 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 19
Пантаївка, Підлісна, 1-2, 2А, 3-4, 4А, 5-14, 14А, 15-16, 16А, 17-22, 23А, 25, 25А, 26-29, 29А, 30-31
Пантаївка, Польова, 2-4, 6, 6А, 7-8, 8А, 9, 10А, 11, 12А, 13-14, 14А, 15-18, 18А, 19-20, 20А, 21-24, 24А, 25, 26А, 27, 29-30
Пантаївка, Привокзальна, 2, 2А, 2Б, 2В, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26
Пантаївка, Садова, 1, 1А, 2-5, 7-20, 20А, 21-23, 24А, 25-27, 27А, 28-30, 30А, 31-35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65
Пантаївка, Сонячна, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
Пантаївка, Степовий, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Е, 2Ж, 4, 6, 8
Пантаївка, Урожайна, 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 10А, 12, 12А, 14, 14А, 16
Пантаївка, Шевченка пров., 1-19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 31, 33
Пантаївка, Шевченка, 2-28
|Л145 10 кВ->КТП-457 10/0.4 кВ->Ф1
|14.12.2021 09:00
|14.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Попельнасте, Жовтоводська, 1-7, 7а, 8-12, 14, 15а, 16, 19-21, 23
|Л-98 10 кВ->КТП-1082 10/0.4 кВ->Ф1
|14.12.2021 09:00
|14.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|29.11.2021
|Олександрія, Некрасова, 7
Олександрія, Степова, 9, 15, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
Олександрія, Холодноярська, 37, 39
Олександрія, Чонгарська, 42, 44-60
|ПС Пантаевка 1Т 35/6 кВ->Л6201 6 кВ->КТП-421 6/0.4 кВ
|14.12.2021 09:00
|14.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|25.11.2021
|Новоселівка, Миру, 3
Новоселівка, Новоселів, 1-18, 20
Новоселівка, Степова, 1-11, 11а, 12, 14, 16-20
Новоселівка, Шкільна, 1-4, 4а, 5-7
|Л886 35 кВ->ПС Замфировка 35/10 кВ->Л1121 10 кВ
|14.12.2021 09:00
|14.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|29.11.2021
|Бутівське, Бутовська, 2, 6, 8, 10, 12
Бутівське, Житомирська, 1-25, 27-30, 32-46, 48-49, 49а, 50-54, 56-66, 68, 70
Бутівське, Калинівська, 1, 3, 5-11, 14
Бутівське, Квітнева, 4, 6, 8
Бутівське, Київська, 1-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
Бутівське, Миру, 8, 12, 16, 18
Бутівське, Молодіжна, 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Бутівське, Нагірна, 1, 3, 5-9, 11-12, 14-16
Бутівське, Польова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
Бутівське, Садова, 6, 8, 10, 12, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Бутівське, Шевченко, 2, 4, 6-9, 11-18
Бутівське, Шкільна, 1, 3, 5, 7
Занфірівка, Комарова, 4, 6-7
Занфірівка, Лісова, 1, 4-5, 10, 12-13, 16-19, 22, 25, 30, 34, 58
Занфірівка, Польова, 2-3, 5, 11
Занфірівка, Толбухіна, 16
|Л1101 10 кВ->КТП-235 10/0.4 кВ->Ф2
|14.12.2021 09:00
|14.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|24.11.2021
|Головківка, Центральна, 104, 106, 122, 171, 173, 175, 177, 179, 183, 187, 189, 191, 195, 197, 199
|Л604 6 кВ->КТП-435 6/0.4 кВ->Ф2
|14.12.2021 09:00
|14.12.2021 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|19.11.2021
|Приютівка, 1го Травня, 2, 4-9, 11, 13-15, 17-20, 22, 53, 55
Приютівка, Гагаріна пров., 2-3, 5, 7, 9, 11
Приютівка, Гагаріна, 1-6, 8, 10, 12, 26, 28
Приютівка, Чкалова, 1-4, 6-10, 12-14, 15б, 16-17, 17а, 18-25, 28
Приютівка, Шкільна, 22, 24, 26, 28, 28а, 30
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ->КТП-283 10/0.4 кВ
|14.12.2021 09:00
|14.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ->КТП-413 10/0.4 кВ
|14.12.2021 09:00
|14.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Тарасівка, Сорокіна, 1, 7, 9, 11-15, 17, 17а, 18-21, 23-27, 29, 32, 35, 38, 40
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л132 10 кВ->КТП-414 10/0.4 кВ
|14.12.2021 09:00
|14.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Тарасівка, Кошового, 1-15, 17, 19, 21-22, 24-28, 30-32, 34, 36-39, 41-42, 44
|Л641 6 кВ->КТП-1394 6/0.4 кВ->Ф2
|14.12.2021 09:00
|14.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|09.11.2021
|Звенигородка, Братів Петріченко, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69-70, 72, 74, 76, 78, 80, 80А, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108
|Л641 6 кВ->КТП-1309 6/0.4 кВ->Ф1
|15.12.2021 09:00
|15.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|09.11.2021
|Звенигородка, Зоряна, 15
Звенигородка, Перемоги, 1, 3, 3А, 4-6
Звенигородка, Попова, 26, 34, 36, 42, 44-45, 47, 51А, 53б, 57А, 61, 63Б
|ПС Н. Прага 1Т 35/10 кВ->Л117 10 кВ->КТП-4 10/0.4 кВ
|15.12.2021 09:00
|15.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Нова Прага, Гончарна, 3, 4а, 5, 10, 12, 16-18, 20-23, 25, 25а, 27, 27а, 29-31, 33-34, 36, 38
Нова Прага, Жданова, 2, 6, 8-11, 12а, 12б, 15, 17, 19, 27, 27а, 29, 29а, 31, 45
Нова Прага, Лесі Українки, 2б, 2в, 4а
Нова Прага, Нагірна, 5а, 11, 13-14, 16-17, 31
Нова Прага, Тихомірова, 22-23, 23а, 24, 25а, 26, 28, 28а, 30, 45
Нова Прага, Тургенева, 7
|ПС Н. Прага 1Т 35/10 кВ->Л117 10 кВ->КТП-5 10/0.4 кВ
|15.12.2021 09:00
|15.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|ПС Н. Прага 1Т 35/10 кВ->Л112 10 кВ->КТП-410 10/0.4 кВ
|15.12.2021 09:00
|15.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Нова Прага, Садова, 40, 42, 44, 46, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82-90, 92-94, 96-103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 145, 149, 149а, 151, 153, 155
Нова Прага, Соборна, 65, 65а, 65г
|ПС Александровка 2Т 35/10 кВ->Л155 10 кВ->КТП-361 10/0.4 кВ
|15.12.2021 09:00
|15.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Солов’ївка, 1-го Травня, 1, 5
Солов’ївка, Квітнева, 7а, 13
Солов’ївка, Шевченко, 6, 9-10, 10А, 11А, 12, 13А, 14-15, 15а, 17-19, 25, 27, 27А, 28, 31, 31А, 33-34, 53, 53А
|Л1103 10 кВ->КТП-556 10/0.4 кВ->Ф1
|15.12.2021 09:00
|15.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|24.11.2021
|Головківка, Лугова, 3а, 5, 7, 7а, 9, 11, 13
Головківка, Центральна, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 369, 371, 379, 381, 383
Головківка, Шевченко, 1, 3, 5
|Л604 6 кВ->КТП-435 6/0.4 кВ->Ф2
|15.12.2021 09:00
|15.12.2021 17:00
|Заміна проводів, підключення ввода
|19.11.2021
|Приютівка, 1го Травня, 2, 4-9, 11, 13-15, 17-20, 22, 53, 55
Приютівка, Гагаріна пров., 2-3, 5, 7, 9, 11
Приютівка, Гагаріна, 1-6, 8, 10, 12, 26, 28
Приютівка, Чкалова, 1-4, 6-10, 12-14, 15б, 16-17, 17а, 18-25, 28
Приютівка, Шкільна, 22, 24, 26, 28, 28а, 30
|Л6201 6 кВ->КТП-425 6/0.4 кВ->Ф1
|15.12.2021 09:00
|15.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|29.11.2021
|Веселе, Затишна, 1а, 2-8, 10-13
Веселе, Зоряна, 1-13
Веселе, Л.Українки, 1а, 8-11, 13-14, 17-19
Веселе, Садова, 1-2, 2а, 3-4, 4а, 5-6, 6а, 8, 8а, 9, 11-24, 34
|ПС Пантаевка 1Т 35/6 кВ->Л6201 6 кВ->КТП-421 6/0.4 кВ
|15.12.2021 09:00
|15.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|25.11.2021
|Новоселівка, Миру, 3
Новоселівка, Новоселів, 1-18, 20
Новоселівка, Степова, 1-11, 11а, 12, 14, 16-20
Новоселівка, Шкільна, 1-4, 4а, 5-7
|Л-97 10 кВ->КТП-1030 10/0.4 кВ->Ф2
|15.12.2021 09:00
|15.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|07.12.2021
|Олександрія, Крюківська, 1
Олександрія, Лермонтова пров., 7, 11, 13, 27, 29
Олександрія, Сонячна, 2, 4, 6-7, 10А, 10Б, 12, 16
Олександрія, Сонячний пров., 2, 5, 13, 15, 17, 20, 22
|Л619 6 кВ->КТП-1045 6/0.4 кВ->Ф2
|15.12.2021 09:00
|15.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|09.12.2021
|Олександрія, 6-го Грудня, 88
Олександрія, Таврійська, 24, 26, 28-30, 30А, 31-33, 33К2, 34-36, 37А, 38, 40-41, 43-48, 48а, 49-50, 52, 54, 56
Олександрія, Українська, 1-15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
|Л6114 6 кВ->ЗТП-1104 2Т 6/0.4 кВ->Ф21
|15.12.2021 09:00
|15.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|09.12.2021
|Олександрія, Набережна, 44
Олександрія, Українська, 37
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л116 10 кВ->КТП-2 10/0.4 кВ
|15.12.2021 09:00
|15.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|01.12.2021
|Нова Прага, Горького, 30-32, 35-39, 41-43, 48-56, 59-60, 62-63, 66, 68-70, 74, 76, 84, 86, 88, 90, 92
Нова Прага, Шовкова, 1, 9, 11, 15
|Л135 10 кВ->КТП-286 10/0.4 кВ->Ф1
|15.12.2021 09:00
|15.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|30.11.2021
|Червона Кам’янка, Київська, 1, 3-11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27
Червона Кам’янка, Козацька, 6, 10, 12, 14, 17-19
|ПС Пантаевка 1Т 35/6 кВ->Л6202 6 кВ->КТП-1229 6/0.4 кВ
|15.12.2021 10:00
|15.12.2021 13:00
|Плановий ремонт
|11.11.2021
|Пантаївка, Вугільна, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 32
Пантаївка, Магістральна, 63
Пантаївка, Шевченка, 31
|ПС Пантаевка 2Т 35/6 кВ->Л6204 6 кВ->КТП-1230 6/0.4 кВ
|15.12.2021 13:00
|15.12.2021 16:00
|Плановий ремонт
|11.11.2021
|Пантаївка, Богдана Хмельницького, 2-7, 9-13, 13А, 15-27, 27А, 28-29, 29А, 30, 30А, 31, 31А, 32-33, 33А, 35, 35А, 36-41, 41А, 42-44, 44А, 45-51
Пантаївка, Лесі Українки, 1-26
Пантаївка, Ломоносова, 1, 1А, 2-5, 5А, 6-7, 7А, 8-9, 9А, 10-15, 15А, 16-23, 23А, 24-25, 25А, 26-27, 27А, 28-31, 31А, 32-37
Пантаївка, Молодіжна, 1, 1А, 2, 2А, 3, 5-15, 15А, 15Б, 15В, 17, 17А, 18-31, 33, 35, 37, 39
Пантаївка, Першотравнева, 1, 3, 3А, 5, 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 19
|ПС Пантаевка 2Т 35/6 кВ->Л6204 6 кВ->КТП-1453 6/0.4 кВ
|15.12.2021 14:00
|15.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|11.11.2021
|Пантаївка, Новопразька, 7, 34, 34А
Пантаївка, Підлісна, 1-2, 2А, 3-4, 4А, 5-14, 14А, 15-16, 16А, 17-22, 23А, 25, 25А, 26-29, 29А, 30-31
Пантаївка, Польова, 2-4, 6, 6А, 7-8, 8А, 9, 10А, 11, 12А, 13-14, 14А, 15-18, 18А, 19-20, 20А, 21-24, 24А, 25, 26А, 27, 29-30
Пантаївка, Садова, 1, 1А, 2-5, 7-20, 20А, 21-23, 24А, 25-27, 27А, 28-30, 30А, 31-35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65
Пантаївка, Сонячна, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
Пантаївка, Степовий, 4, 6, 8
|ПС Луч 2Т 35/10 кВ->Л1350 10 кВ->ЗТП-1147 1Т 10/0.4 кВ
|16.12.2021 09:00
|16.12.2021 14:00
|Плановий ремонт
|11.11.2021
|Олександрія, 6-го Грудня, 141К1, 141К3, 141К4, 141К5, 143
|ПС Луч 1Т 35/10 кВ->Л1340 10 кВ->ЗТП-1147 2Т 10/0.4 кВ
|16.12.2021 09:00
|16.12.2021 14:00
|Плановий ремонт
|11.11.2021
|Олександрія, 6-го Грудня, 141К2
|Л641 6 кВ->КТП-1309 6/0.4 кВ->Ф3
|16.12.2021 09:00
|16.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|09.11.2021
|Звенигородка, Шевченко, 38, 51, 55
Звенигородка, Шкільна, 3, 3А, 5, 7, 9
|Л153 10 кВ->КТП-168 10/0.4 кВ->Ф1
|16.12.2021 09:00
|16.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|25.11.2021
|Л145 10 кВ->КТП-457 10/0.4 кВ->Ф1
|16.12.2021 09:00
|16.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Попельнасте, Жовтоводська, 1-7, 7а, 8-12, 14, 15а, 16, 19-21, 23
|ПС Попельнастое 35/10 кВ->Л145 10 кВ->КТП-458 10/0.4 кВ
|16.12.2021 09:00
|16.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Попельнасте, Таврійська, 1-2, 4, 6-7, 8А, 9-16, 18, 20, 22-24, 24а, 25
Попельнасте, Тиха, 2а
Попельнасте, Шевченка, 41-45, 50, 54, 99
|Л1103 10 кВ->КТП-556 10/0.4 кВ->Ф2
|16.12.2021 09:00
|16.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|24.11.2021
|Головківка, Українська, 3-4, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 26
Головківка, Центральна, 256, 258, 260, 264, 266, 268, 270, 272а, 276, 278, 280, 296, 300, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 405, 409, 411, 415, 421, 423, 431, 435, 437, 439, 443, 447, 451
|ПС Пантаевка 2Т 35/6 кВ->Л6203 6 кВ->КТП-84 6/0.4 кВ
|16.12.2021 09:00
|16.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Ясинуватка, Гоголя, 1-3, 5, 7-8, 10, 14
Ясинуватка, Інгулецька, 14, 16-21, 25-29, 31, 34-37, 39-43, 45, 47, 49, 55, 57, 59
Ясинуватка, Квітнева, 2-6, 9
Ясинуватка, Квітневий пров., 1
Ясинуватка, Першотравнева, 1, 3, 5, 12, 16
|ПС Пантаевка 2Т 35/6 кВ->Л6203 6 кВ->КТП-85 6/0.4 кВ
|16.12.2021 09:00
|16.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Ясинуватка, Гагаріна, 1-3
Ясинуватка, Матросова, 1-3
Ясинуватка, Молодіжна, 1-2, 4-6, 9-15
Ясинуватка, Степова, 1-2, 6, 8, 11-15, 17-20, 24-26, 29, 31
Ясинуватка, Центральна, 60, 61а, 62-63, 65-72, 78-81, 81а, 84, 89
Ясинуватка, Чайкіної, 1-3, 5
Ясинуватка, Шкільна, 2, 4-7, 11-14, 16-19, 21, 23, 25-26, 28-29, 32-33, 36, 38-40, 44-46, 49-50, 52, 56
|ПС Пантаевка 2Т 35/6 кВ->Л6203 6 кВ->КТП-86 6/0.4 кВ
|16.12.2021 09:00
|16.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Ясинуватка, Млинова, 1, 3-6, 10, 12, 14-20, 23-26, 29-36, 38, 40-41, 45, 47
Ясинуватка, Центральна, 4
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л116 10 кВ->КТП-48 10/0.4 кВ
|16.12.2021 09:00
|16.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|01.12.2021
|Нова Прага, Долинна, 16-17, 19а, 19б, 23а, 24, 44
|Л628 6 кВ->КТП-1069 6/0.4 кВ->Ф3
|16.12.2021 09:00
|16.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|06.12.2021
|Олександрія, Козацький шлях, 5
Олександрія, Миколи Герасюти пров., 1, 33
Олександрія, Михайла Іванова пров., 1, 1Г, 1Д, 2-14, 14А, 15-16, 18-24, 26-34, 36, 38, 40, 42
Олександрія, Степняка-Кравчинського пров., 14
Олександрія, Франка, 1, 3-16, 18-34, 34А, 35-39, 39А, 40, 42-44, 44А, 45, 45А, 46-60, 60А, 61-66, 66А, 67-73, 73А, 74-79, 81А, 83, 85, 87, 87А, 87Б
|Л61 6 кВ->КТП-1180 6/0.4 кВ->Ф5
|16.12.2021 09:00
|16.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|09.12.2021
|Олександрія, Вишнева, 1-2, 2А, 3-19, 21-28, 30-62, 64, 64А, 66, 68, 70
Олександрія, Космічна, 1-20, 22-31, 33-69, 71, 73-76, 79
Олександрія, Свободи, 35, 37
|Л-97 10 кВ->КТП-1030 10/0.4 кВ->Ф2
|16.12.2021 09:00
|16.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|07.12.2021
|Олександрія, Крюківська, 1
Олександрія, Лермонтова пров., 7, 11, 13, 27, 29
Олександрія, Сонячна, 2, 4, 6-7, 10А, 10Б, 12, 16
Олександрія, Сонячний пров., 2, 5, 13, 15, 17, 20, 22
|ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л619 6 кВ->КТП-1450 6/0.4 кВ
|16.12.2021 13:00
|16.12.2021 16:00
|Плановий ремонт
|11.11.2021
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л116 10 кВ->КТП-66 10/0.4 кВ
|17.12.2021 09:00
|17.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|01.12.2021
|Нова Прага, 1-го Травня, 42, 44, 46, 49-56, 58-60, 60а, 61, 63, 65-67, 69, 71-73, 75-77, 79-81, 84-90, 92, 99, 101, 103, 110, 112-115, 123, 125, 129, 131, 133, 135, 137, 147, 153, 157, 163, 165
Нова Прага, Польова, 1, 3, 5, 7
Нова Прага, Шмідта, 8, 13, 17
|ПС Н. Прага 2Т 35/10 кВ->Л116 10 кВ->КТП-67 10/0.4 кВ
|20.12.2021 09:00
|20.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|01.12.2021
|Нова Прага, Горького, 79, 91, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 126, 128, 132, 138, 140, 142, 144, 146, 150, 152, 160, 162, 174, 178, 180, 188, 198
|Л-97 10 кВ->КТП-1022 10/0.4 кВ->Ф1
|20.12.2021 09:00
|20.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|07.12.2021
|Олександрія, Кременчуцька, 382, 384
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1179 6/0.4 кВ
|20.12.2021 09:00
|20.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|03.12.2021
|Олександрія, Богдана Хмельницького, 20, 25-26, 28-49, 51-56, 58
Олександрія, Григорія Логвина, 13-15, 17-21, 24-25, 25А, 25К1, 26-41, 41А, 42-50, 50А, 51-55, 59, 61, 63
Олександрія, Знам’янська, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83
Олександрія, Знам’янський пров., 79
Олександрія, Київська, 19-26, 26/1, 27, 29-48, 50-55, 57
Олександрія, Нагорна, 143, 145
Олександрія, Нагорний пров., 2
|Л61 6 кВ->КТП-1180 6/0.4 кВ->Ф5
|20.12.2021 09:00
|20.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|09.12.2021
|Олександрія, Вишнева, 1-2, 2А, 3-19, 21-28, 30-62, 64, 64А, 66, 68, 70
Олександрія, Космічна, 1-20, 22-31, 33-69, 71, 73-76, 79
Олександрія, Свободи, 35, 37
|Л-97 10 кВ->КТП-1022 10/0.4 кВ->Ф3
|20.12.2021 09:00
|20.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|09.12.2021
|Олександрія, Кременчуцька, 221, 223, 225, 227, 231, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 348, 350, 352, 352А, 354, 356, 358, 360А, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 376, 378, 380
|Л1103 10 кВ->КТП-556 10/0.4 кВ->Ф2
|20.12.2021 09:00
|20.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|24.11.2021
|Головківка, Українська, 3-4, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 26
Головківка, Центральна, 256, 258, 260, 264, 266, 268, 270, 272а, 276, 278, 280, 296, 300, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 405, 409, 411, 415, 421, 423, 431, 435, 437, 439, 443, 447, 451
|Л145 10 кВ->КТП-457 10/0.4 кВ->Ф1
|20.12.2021 09:00
|20.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Попельнасте, Жовтоводська, 1-7, 7а, 8-12, 14, 15а, 16, 19-21, 23
|ПС Попельнастое 35/10 кВ->Л145 10 кВ->КТП-458 10/0.4 кВ
|20.12.2021 09:00
|20.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Попельнасте, Таврійська, 1-2, 4, 6-7, 8А, 9-16, 18, 20, 22-24, 24а, 25
Попельнасте, Тиха, 2а
Попельнасте, Шевченка, 41-45, 50, 54, 99
|Л152 10 кВ->КТП-156 10/0.4 кВ->Ф1
|20.12.2021 09:00
|20.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|25.11.2021
|Глибоке, Баранова, 3, 5, 9-10, 10а, 12, 12а, 16, 19, 24
Глибоке, Осипенко, 1-3, 7, 10, 13, 25
|ПС Замфировка 35/10 кВ->Л1122 10 кВ->КТП-128 10/0.4 кВ
|20.12.2021 09:00
|20.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Костянтинівка, Братська, 8, 12, 36, 38, 40, 44, 48, 50, 54, 56, 58, 66, 70, 72, 74
|ПС Замфировка 35/10 кВ->Л1122 10 кВ->КТП-129 10/0.4 кВ
|20.12.2021 09:00
|20.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Костянтинівка, Голуба, 12, 15, 17-18, 20, 23
Костянтинівка, Лугова, 1-2, 4, 6, 10
Костянтинівка, Тиха, 1, 4-5, 7-8, 10, 12-14, 16, 19
|ПС Замфировка 35/10 кВ->Л1122 10 кВ->КТП-130 10/0.4 кВ
|20.12.2021 09:00
|20.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|15.11.2021
|Костянтинівка, Вишнева, 4, 8, 10, 13а, 18, 23, 27, 30-31, 33, 35, 37
Костянтинівка, Садова, 2, 12
Костянтинівка, Степова, 2, 5, 7
Костянтинівка, Центральна, 22, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 51-56, 58-65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 109, 111, 115, 117, 125
|Л641 6 кВ->КТП-1309 6/0.4 кВ->Ф4
|20.12.2021 09:00
|20.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|09.11.2021
|Звенигородка, Братів Петріченко, 29, 31, 33, 35, 37-40, 43-45, 45А, 47-52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68
Звенигородка, Центральна, 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
Звенигородка, Шевченко, 24, 26, 28, 30, 32-34, 34А, 35-37, 39, 41, 43, 45, 47
Звенигородка, Шкільна, 2, 2А, 4
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л1230 6 кВ->КТП-1154А 6/0.4 кВ
|20.12.2021 09:00
|20.12.2021 14:00
|Плановий ремонт
|11.11.2021
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л1230 6 кВ->ЗТП-1032 1Т 6/0.4 кВ
|20.12.2021 09:00
|20.12.2021 14:00
|Плановий ремонт
|11.11.2021
|ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л619 6 кВ->ЗТП-1100 6/0.4 кВ
|20.12.2021 13:00
|20.12.2021 17:00
|Плановий ремонт
|11.11.2021
|Олександрія, Артилерістів, 1-2
Олександрія, Григорія Сокальського, 68, 70, 75, 77, 79, 85, 87, 89, 91
Олександрія, Григорія Усика, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100А, 102, 104
Олександрія, Перспективна, 21, 23, 25, 46, 48, 50, 52
Олександрія, Петра Сагайдачного, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49
Олександрія, Садова, 2, 4-6, 8, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 30, 32
Олександрія, Софіївська, 64
Олександрія, Східна, 2