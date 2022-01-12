Олександрійський РЕМ: про відключення світла у другій декаді січня

У другій декаді січня Олександрійський РЕМ планує провести планові відключення. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.
Відключення електропостачання в Олександрії та районі будуть відбуватися за наступними адресами:
|Назва енергооб’єкта
|Початок виконання робіт
|Закінчення виконання робіт
|Причина відключення (вид робіт)
|Дата оприлюднення на сайті
|Л196 10 кВ->КТП-102 10/0.4 кВ->Ф1
|12.01.2022 09:00
|12.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.12.2021
|Войнівка, Користівська, 1а, 2-10, 12-13, 15-17, 17а, 18-20, 20а, 20б, 22-29, 31-40, 42, 44, 46, 50
|Л196 10 кВ->КТП-102 10/0.4 кВ->Ф3
|12.01.2022 09:00
|12.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.12.2021
|Войнівка, Користівська, 65а
Войнівка, Кошового, 14-15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18-20, 22-23, 23а, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 27а, 28-30, 30а, 33-34, 34а, 35, 35а, 36, 38а, 40, 40а
|ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1102 10 кВ->КТП-179 10/0.4 кВ
|12.01.2022 09:00
|12.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|16.12.2021
|Піщаний Брід, Світлопільська, 33-34, 36-37, 39, 41, 53-54, 56, 58, 62-63, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82
|ПС Головковка 2Т 35/10 кВ->Л1102 10 кВ->МТП-232 10/0.4 кВ
|12.01.2022 09:00
|12.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|16.12.2021
|Піщаний Брід, Олександрійська, 2, 6-10, 12, 14, 16, 18-20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 40
|ПС Добронадиевка 2Т 35/10 кВ->Л177 10 кВ->КТП-201 10/0.4 кВ
|12.01.2022 09:00
|12.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|17.12.2021
|Л628 6 кВ->КТП-1456 6/0.4 кВ->Ф3
|12.01.2022 09:00
|12.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|17.12.2021
|Олександрія, 2-го Українського фронту, 17, 19, 21, 34, 36, 38, 40, 42
Олександрія, Знам’янська, 29
Олександрія, Леоніда Чернова, 14, 16, 18, 20, 22-37, 39, 41, 43
Олександрія, Павла Доцуги пров., 1-11, 13, 15
|ПС Луч 2Т 35/10 кВ->Л1350 10 кВ->ЗТП-1185 2Т 10/0.4 кВ
|12.01.2022 09:20
|12.01.2022 15:00
|Плановий ремонт
|16.12.2021
|Олександрія, пр.Соборний, 105
|ПС Луч 2Т 35/10 кВ->Л1350 10 кВ->ЗТП-1185 1Т 10/0.4 кВ
|12.01.2022 09:20
|12.01.2022 15:00
|Плановий ремонт
|16.12.2021
|Олександрія, Айвазовського, 50А
Олександрія, Михайла Бачинського, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21-30, 32
Олександрія, пр.Соборний, 103, 107
|Л641 6 кВ->КТП-1364 6/0.4 кВ->Ф4
|12.01.2022 09:45
|12.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|12.01.2022
|Звенигородка, Берегова, 1-26, 28, 30, 30А, 31-35, 37, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49А, 51
Звенигородка, Інгулецька, 1, 3-5, 7, 9, 11, 13
Звенигородка, Центральна, 33, 33А, 35, 42
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1149 6/0.4 кВ
|12.01.2022 09:57
|12.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Олександрія, Академіка Павлова пров., 61, 63
Олександрія, Войнівська, 1-2, 2В, 2Г, 3-8, 8А, 9-11, 11А, 11б, 12-14, 14а, 15-18, 20, 22, 24, 24А, 26А, 26Е, 28, 28А, 28В, 32
Олександрія, Григорія Волкова, 1-3, 3А, 4-12, 12А, 12Б, 13, 14А, 15-21, 23
Олександрія, Леоніда Чернова, 128, 138
Олександрія, Петра Маркова, 1, 1А, 1Б, 2, 4-7, 9-10, 15
|Л628 6 кВ->КТП-1149 6/0.4 кВ->Ф1
|12.01.2022 09:57
|12.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Олександрія, Войнівська, 1-2, 2В, 2Г, 3-8, 8А, 9-11, 11А, 11б, 12-14, 14а, 15-18, 20, 22, 24, 24А
Олександрія, Григорія Волкова, 1-3, 3А, 4-12, 12А, 12Б, 13, 14А, 15-21, 23
Олександрія, Петра Маркова, 1, 1А, 1Б, 2, 4-7, 9-10, 15
|Л628 6 кВ->КТП-1149 6/0.4 кВ->Ф2
|12.01.2022 09:57
|12.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Олександрія, Академіка Павлова пров., 61, 63
Олександрія, Войнівська, 26А, 26Е, 28, 28А, 28В, 32
Олександрія, Леоніда Чернова, 128, 138
|Л1220 6 кВ->КТП-1214 6/0.4 кВ->Ф6
|12.01.2022 10:09
|12.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Олександрійське, Павла Кравченка, 35-49, 51-55, 57-68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84
|ПС Александровка 1Т 35/10 кВ->Л153 10 кВ->КТП-165 10/0.4 кВ
|12.01.2022 10:18
|12.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|12.01.2022
|П.Загір’я, Макаренка, 1
Трудовка, Берегова, 1-5, 5а, 6а, 7-9, 11-20, 22-24, 26-38, 38а, 41, 44-45, 50, 52, 54, 57
Трудовка, Кошового, 1-3, 5-7
|Л141 10 кВ->КТП-244 10/0.4 кВ->Ф1
|12.01.2022 10:52
|12.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|12.01.2022
|Попельнасте, Гагаріна, 2, 8, 8А, 11, 14, 14А, 15, 17-18, 25, 25а, 27, 94
|Л192 10 кВ->КТП-116 10/0.4 кВ->Ф3
|14.01.2022 09:00
|14.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|21.12.2021
|Березівка, Дружби, 53а
Березівка, Ольховського, 66, 66а, 68, 70, 70а, 72, 76, 78, 82, 88, 90, 92, 94, 96, 102, 133, 139, 141, 143, 145, 147, 147А, 149, 153, 155, 155а
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л613 6 кВ->МТП-1464 6/0.4 кВ
|14.01.2022 09:00
|14.01.2022 14:00
|Плановий ремонт
|16.12.2021
|Л196 10 кВ->КТП-102 10/0.4 кВ->Ф1
|14.01.2022 09:00
|14.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.12.2021
|Войнівка, Користівська, 1а, 2-10, 12-13, 15-17, 17а, 18-20, 20а, 20б, 22-29, 31-40, 42, 44, 46, 50
|Л196 10 кВ->КТП-102 10/0.4 кВ->Ф3
|14.01.2022 09:00
|14.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.12.2021
|Войнівка, Користівська, 65а
Войнівка, Кошового, 14-15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18-20, 22-23, 23а, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 27а, 28-30, 30а, 33-34, 34а, 35, 35а, 36, 38а, 40, 40а
|Л628 6 кВ->КТП-1456 6/0.4 кВ->Ф4
|14.01.2022 09:00
|14.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|17.12.2021
|Олександрія, Вище-Празька, 3, 5, 7-13, 13А, 14-18, 22
Олександрія, Леоніда Чернова, 1-8, 10, 12
Олександрія, Маяковского пров., 1-12, 14, 16, 18, 20, 22
|Л628 6 кВ->КТП-1456 6/0.4 кВ->Ф5
|14.01.2022 09:00
|14.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|17.12.2021
|Олександрія, Вище-Празька, 19, 21, 23-25, 25А, 26-30, 30А, 31-36, 36А, 37-38, 40, 42
Олександрія, Леоніда Чернова, 9, 11, 13, 15, 17
|Л1220 6 кВ->КТП-1213 6/0.4 кВ->Ф1
|14.01.2022 09:00
|14.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|17.12.2021
|Олександрійське, Будівельників пров., 2-12
Олександрійське, Виноградний пров., 1-17
Олександрійське, Дружби, 21-26, 28, 29А, 30, 33А, 35А, 37А, 39А
|ПС Добронадиевка 2Т 35/10 кВ->Л177 10 кВ->КТП-201 10/0.4 кВ
|14.01.2022 09:00
|14.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|17.12.2021
|ПС Головковка 1Т 35/10 кВ->Л1101 10 кВ->КТП-258 10/0.4 кВ
|14.01.2022 09:00
|14.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|16.12.2021
|Головківка, 1 травня, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18а, 22, 26
Головківка, Дружби, 2, 6, 8, 12, 14
Головківка, Миру, 43, 47, 49-50, 52-53, 55-56, 58-60, 62, 64, 66
Головківка, Перемоги, 1-3, 11, 15, 17, 19, 23, 29
Головківка, Соборна, 1-5, 7, 9, 16-18, 21, 27-28, 36, 38
Головківка, Сонячна, 1, 3-4, 6, 8, 10, 14а
|ПС Добронадиевка 2Т 35/10 кВ->Л177 10 кВ->КТП-201 10/0.4 кВ
|17.01.2022 09:00
|17.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|17.12.2021
|ПС Конзавод 35/10 кВ->Л181 10 кВ->КТП-125 10/0.4 кВ
|17.01.2022 09:00
|17.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|16.12.2021
|ПС Конзавод 35/10 кВ->Л186 10 кВ->КТП-127 10/0.4 кВ
|17.01.2022 09:00
|17.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|16.12.2021
|ПС Конзавод 35/10 кВ->Л182 10 кВ->МТП-124 10/0.4 кВ
|17.01.2022 09:00
|17.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|16.12.2021
|Л1220 6 кВ->КТП-1213 6/0.4 кВ->Ф2
|17.01.2022 09:00
|17.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|17.12.2021
|Олександрійське, Миру, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
Олександрійське, Цегельний пров., 1-15
Олександрійське, Шкільна, 1-12, 14
Олександрійське, Шкільний пров., 1, 2А, 3-10, 12
|Л628 6 кВ->КТП-1456 6/0.4 кВ->Ф1
|17.01.2022 09:00
|17.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|17.12.2021
|Олександрія, Вище-Празька, 42А
Олександрія, Знам’янська, 31, 33, 35, 37
Олександрія, Леоніда Чернова, 19, 21
Олександрія, Польова, 1, 1А, 2-8, 9А, 10-14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
Олександрія, Сергія Солопа пров., 1, 3
|Л628 6 кВ->КТП-1456 6/0.4 кВ->Ф2
|17.01.2022 09:00
|17.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|17.12.2021
|Олександрія, Знам’янська, 22, 24, 26, 28, 30
Олександрія, Польова, 17, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 36-38, 42, 44, 46, 48, 48А, 48Б, 48В
|Л6203 6 кВ->КТП-86 6/0.4 кВ->Ф1
|17.01.2022 09:00
|17.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.12.2021
|Ясинуватка, Млинова, 1, 3-6, 10, 12, 14-20, 23-26, 29-36, 38, 40-41, 45, 47
Ясинуватка, Центральна, 4
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л611 6 кВ->КТП-1067 6/0.4 кВ
|17.01.2022 09:00
|17.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|16.12.2021
|Олександрія, Березівська, 1-6, 7А, 8-17, 19, 21, 23
Олександрія, Заслонова пров., 1, 3-6, 6А, 7-45, 47
Олександрія, Максима Бендерова, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52-57, 57А, 58-61, 61А, 62-66, 66А, 67, 67А, 68-72, 73А, 74-75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 87А
Олександрія, Олександра Горського пров., 1-9, 11-12, 12А, 13-16, 18-20, 22-28, 30, 30А, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50
Олександрія, Осипенка, 46, 48, 50, 52, 54-70, 72-77, 79-103, 105, 107, 109, 111
|ПС Радуга 2Т 35/6 кВ->Л6111 6 кВ->КТП-1059 6/0.4 кВ
|17.01.2022 09:00
|17.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|16.12.2021
|Олександрія, Василя Никифорова, 1-11, 11А, 12-15, 15А, 15Б, 16-18, 20, 20А, 22
Олександрія, Декабристів, 40, 42-58, 60, 61А, 62-67, 67К1, 68-88, 88А, 89-93, 93А, 94-113, 113А, 114-117, 119-122, 124, 128, 130, 132
Олександрія, Кременчуцька, 51-54, 54А, 56, 58, 62, 64-66, 68-97, 97А, 98-104, 104А, 105-107, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130
Олександрія, Яковенка пров., 1-3, 5, 7, 9
|Л192 10 кВ->КТП-116 10/0.4 кВ->Ф3
|17.01.2022 09:00
|17.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|21.12.2021
|Березівка, Дружби, 53а
Березівка, Ольховського, 66, 66а, 68, 70, 70а, 72, 76, 78, 82, 88, 90, 92, 94, 96, 102, 133, 139, 141, 143, 145, 147, 147А, 149, 153, 155, 155а
|ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л17 10 кВ
|17.01.2022 09:00
|17.01.2022 15:00
|Плановий ремонт
|21.12.2021
|Андріївка, Гагаріна, 1-3, 5-18, 26, 28, 30, 32
Андріївка, Коркосівка, 12-13
Андріївка, Молодіжна, 1-8, 10, 12-20, 22-32, 34
Андріївка, Набережна, 1, 3-9, 9а, 10, 12-13, 15, 21, 25, 27
Андріївка, Садова, 1-2, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25
Андріївка, Степова, 1, 3, 3а, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 29, 33
Андріївка, Центральна, 1-3, 5-7, 9-22, 24-25, 25а, 27, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
Андріївка, Чкалова, 2-3, 5-6, 7а, 8-12, 14, 16-22, 24а, 26, 28, 32, 36, 38-40, 42
В.Орел, Леніна, 4, 9, 14-16, 16а, 18, 21, 22а, 25-27, 29, 31, 33, 37, 41, 43, 45-46, 48, 65а, 67, 69, 73, 77
Мала Березівка, Набережна, 7А, 9А, 11, 53
Степанівка, Гоголя, 1-4, 6-10, 12, 15-16, 19, 21-23
Степанівка, Польова, 2, 2А, 4, 4а, 5, 8, 12, 16, 20, 22, 24, 26А, 28, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 48А, 52, 66
Степанівка, Садова, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 24
Степанівка, Урожайна, 2, 6-7, 10-11, 13, 13а, 19, 22, 35, 39, 47, 49, 51, 53, 57, 63, 65, 71, 75, 81
Сургани, Куколівське шосе, 23
Сургани, Мира, 7-8, 8А, 9, 11-13, 15-18, 18А, 20-23, 26-27, 27а, 28а, 29, 31-34, 37, 39-40, 43, 43а, 45, 47-48, 51, 53а, 54, 56, 58а, 61-63, 65
Сургани, Молодіжна, 1-8
Сургани, Уч.хоз, 2, 5, 9, 13, 21, 22А, 23
|ПС Войновка 1Т 35/10 кВ->Л192 10 кВ->КТП-116 10/0.4 кВ
|18.01.2022 09:00
|18.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|21.12.2021
|Березівка, Дружби, 1, 1а, 2-13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 39, 43, 45, 51, 53а
Березівка, Миру, 9-10, 12
Березівка, Ольховського, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68, 70, 70а, 72, 76, 78, 82, 88, 90, 92, 94, 96, 102, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 125, 127, 127а, 129, 131, 133, 135, 137, 137а, 137б, 137в, 137г, 137д, 139, 139а, 141, 143, 145, 147, 147А, 149, 153, 155, 155а
|ПС Луч 2Т 35/10 кВ->Л1350 10 кВ->ЗТП-1086 1Т 10/0.4 кВ
|18.01.2022 09:00
|18.01.2022 15:00
|Плановий ремонт
|16.12.2021
|Олександрія, Михайла Грушевського, 18
Олександрія, Міліцейська, 57, 57а, 70
Олександрія, пр.Соборний, 97, 99, 101
|ПС Луч 2Т 35/10 кВ->Л1350 10 кВ->ЗТП-1086 2Т 10/0.4 кВ
|18.01.2022 09:00
|18.01.2022 15:00
|Плановий ремонт
|16.12.2021
|Олександрія, пр.Соборний, 95
|Л6203 6 кВ->КТП-86 6/0.4 кВ->Ф1
|18.01.2022 09:00
|18.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.12.2021
|Ясинуватка, Млинова, 1, 3-6, 10, 12, 14-20, 23-26, 29-36, 38, 40-41, 45, 47
Ясинуватка, Центральна, 4
|ПС Сахзавод 2Т 35/6 кВ->Л604 6 кВ->КТП-259 6/0.4 кВ
|18.01.2022 09:00
|18.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|16.12.2021
|Приютівка, Клубний, 1, 3, 5
Приютівка, Межева, 10, 16, 19-23, 25-31, 33-35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55
Приютівка, Межевий пров., 1, 8, 18
Приютівка, Набережна, 66, 72
Приютівка, Набережний, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 30
Приютівка, Сонячна, 20
Приютівка, Шкільна, 10-14, 16-18, 20-21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61
|Л1220 6 кВ->КТП-1213 6/0.4 кВ->Ф5
|18.01.2022 09:00
|18.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|17.12.2021
|Олександрійське, Кургана, 1-3, 5-13, 15
Олександрійське, Миру, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
|ПС Сахзавод 2Т 35/6 кВ->Л604 6 кВ->КТП-435 6/0.4 кВ
|18.01.2022 09:00
|18.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|16.12.2021
|Приютівка, 1го Травня, 1-2, 4-9, 11, 13-15, 17-24, 26, 26а, 27-47, 49-55, 57
Приютівка, Вільна, 1-5, 7-14, 16, 18, 20
Приютівка, Вільний пров., 1, 3а, 5
Приютівка, Гагаріна пров., 2-3, 5, 7, 9, 11
Приютівка, Гагаріна, 1-6, 8, 10, 12, 26, 28
Приютівка, Зелена, 1-5, 7-8, 10
Приютівка, Кожедуба, 1-9, 11
Приютівка, пр.Дружби, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
Приютівка, Тітова, 1-6, 8, 10, 14
Приютівка, Чкалова, 1-4, 6-10, 12-14, 15б, 16-17, 17а, 18-25, 28
Приютівка, Шкільна, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32
|ПС Краснокаменка 1Т 35/10 кВ->Л131 10 кВ->КТП-188 10/0.4 кВ
|18.01.2022 09:00
|18.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|17.12.2021
|Л-98 10 кВ->КТП-1455 10/0.4 кВ->Ф4
|18.01.2022 09:00
|18.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|17.12.2021
|Олександрія, Ж/Д БУДКА, 345
Олександрія, Чонгарська, 2-4, 4А, 5-16, 16А, 17
|Л-98 10 кВ->КТП-1455 10/0.4 кВ->Ф3
|18.01.2022 09:00
|18.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|17.12.2021
|Олександрія, Чонгарська, 18-41, 43
|Л-98 10 кВ->КТП-1455 10/0.4 кВ->Ф2
|19.01.2022 09:00
|19.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|17.12.2021
|Олександрія, Холодноярська, 1-2, 2А, 3-7, 9-12, 14-19, 21-36, 38, 40
|ПС Конзавод 35/10 кВ->Л186 10 кВ->КТП-562 10/0.4 кВ
|19.01.2022 09:00
|19.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|16.12.2021
|Лікарівка, Гагаріна, 1-5, 7-11, 13, 15
Лікарівка, Кооперативна, 1, 3, 7-10, 12-22, 24, 26
Лікарівка, Нова, 1-14, 16
|ПС Конзавод 35/10 кВ->Л186 10 кВ->КТП-570 10/0.4 кВ
|19.01.2022 09:00
|19.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|16.12.2021
|Лікарівка, Хліборобів, 1-2, 2а, 3, 6а, 7-8, 8а, 9-10, 10а, 11-17, 21, 23, 25-27, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 51, 55, 57, 61
|ПС Конзавод 35/10 кВ->Л186 10 кВ->КТП-571 10/0.4 кВ
|19.01.2022 09:00
|19.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|16.12.2021
|Лікарівка, Хліборобів, 20, 22, 24, 28, 69а, 73, 75, 77, 81, 85, 87, 89, 95, 97, 99, 107, 109, 111, 113, 117, 119, 121, 123, 125, 129, 133
|Л1220 6 кВ->КТП-1214 6/0.4 кВ->Ф6
|19.01.2022 09:00
|19.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|17.12.2021
|Олександрійське, Павла Кравченка, 35-49, 51-55, 57-68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84
|Л605 35 кВ->ПС Добронадиевка 1Т 35/10 кВ->Л171 10 кВ
|19.01.2022 09:00
|19.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|16.12.2021
|Добронадіївка, Гагаріна, 1-2, 5, 8-9, 11-13, 15, 17-18, 20-22, 25-26, 29-34, 36, 38, 41-42, 44, 49, 52-53, 55, 55а, 58-61
Добронадіївка, Польова, 1-12, 14-18, 21, 23-26, 28, 31-32, 34-35, 37-43, 46-47, 49-51, 54-62
Добронадіївка, Привокзальна, 3-8, 11, 13-23, 25-28, 30-31, 35-39, 42-43, 45, 48-49
|ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л-5 10 кВ->Л-98 10 кВ
|19.01.2022 09:00
|19.01.2022 14:00
|Плановий ремонт
|16.12.2021
|Олександрія, Ж/Д БУДКА, 345-346
Олександрія, Кармелюка пров., 1-14, 14А, 14б, 15-16, 16А, 17-21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37А, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57
Олександрія, Користівське шосе, 2, 2А, 4
Олександрія, Лермонтова пров., 2
Олександрія, Некрасова, 3-4, 4а, 5, 5А, 6-7
Олександрія, Степова, 1, 1А, 1Б, 1В, 1К8, 2, 4, 6, 8-10, 12, 14-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
Олександрія, Степовий пров., 1-2, 4, 26
Олександрія, Хасанська, 1-2, 4-9, 9А, 10-16, 16А, 17, 19, 21-22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
Олександрія, Холодноярська, 1-2, 2А, 3-7, 9-12, 14-19, 21-60, 62
Олександрія, Чонгарська, 2-4, 4А, 5-16, 16А, 17-60, 62-81, 83
Олександрія, Ярославського пров., 1, 2А, 3-13, 15
|Л613 6 кВ->ЗТП-1007 6/0.4 кВ->Ф4
|19.01.2022 09:00
|19.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|21.12.2021
|Олександрія, Кременчуцька, 1-8, 10, 12, 14
Олександрія, Санітарна, 25, 25А, 25Б, 25В, 27-28, 28А, 29-31, 33, 33А, 35, 37, 37А
Олександрія, Шевченка, 26-29, 29К1, 30-36, 38-44, 46, 49-54, 56, 62, 64
|Л1350 10 кВ->ЗТП-1086 1Т 10/0.4 кВ->Л-17
|19.01.2022 09:00
|19.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|21.12.2021
|Олександрія, Міліцейська, 70
|ПС Угольная 1Т 150/35/6 кВ->Л61 6 кВ->КТП-1180 6/0.4 кВ
|19.01.2022 09:00
|19.01.2022 16:00
|Плановий ремонт
|10.01.2022
|Олександрія, Вишнева, 1-2, 2А, 3-19, 21-62, 64, 64А, 66, 68, 70
Олександрія, Космічна, 1-20, 22-31, 33-69, 71, 73-76, 79
Олександрія, Львівська, 1-26, 28-35, 35А, 36-48, 50, 52, 54, 54А, 58, 60, 62, 66, 72, 74, 76, 78, 80, 82
Олександрія, Свободи, 1-39, 41, 43, 45
|ПС ПТО 1Т 150/35/10 кВ->Л17 10 кВ->КТП-143 10/0.4 кВ
|19.01.2022 10:00
|19.01.2022 16:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Сургани, Уч.хоз, 2, 5, 9, 13, 21, 22А, 23
|Л17 10 кВ->КТП-143 10/0.4 кВ->Ф2
|19.01.2022 10:00
|19.01.2022 16:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Сургани, Уч.хоз, 2, 5, 9, 13, 21, 22А, 23
|Л196 10 кВ->КТП-102 10/0.4 кВ->Ф3
|20.01.2022 09:00
|20.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Войнівка, Користівська, 65а
Войнівка, Кошового, 14-15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18-20, 22-23, 23а, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 27а, 28-30, 30а, 33-34, 34а, 35, 35а, 36, 38а, 40, 40а
|ПС Войновка 2Т 35/10 кВ->Л196 10 кВ->КТП-102 10/0.4 кВ
|20.01.2022 09:00
|20.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Войнівка, Верхня, 13
Войнівка, Користівська, 1а, 2-10, 12-13, 15-17, 17а, 18-20, 20а, 20б, 22-29, 31-40, 42-44, 46-47, 49-53, 56-57, 57а, 59-61, 63, 65, 65а
Войнівка, Кошового, 14-15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18-20, 22-23, 23а, 24, 24а, 25-26, 26а, 27, 27а, 28-30, 30а, 33-34, 34а, 35, 35а, 36, 38а, 40, 40а
Войнівка, Мічуріна, 1-3, 5-8, 10-19, 21, 23А, 24-30, 32, 36, 38
|Л196 10 кВ->КТП-102 10/0.4 кВ->Ф1
|20.01.2022 09:00
|20.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|06.01.2022
|Войнівка, Користівська, 1а, 2-10, 12-13, 15-17, 17а, 18-20, 20а, 20б, 22-29, 31-40, 42, 44, 46, 50
|Л1220 6 кВ->КТП-1214 6/0.4 кВ->Ф6
|20.01.2022 09:00
|20.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|21.12.2021
|Олександрійське, Павла Кравченка, 35-49, 51-55, 57-68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84
|Л613 6 кВ->ЗТП-1007 6/0.4 кВ->Ф4
|20.01.2022 09:00
|20.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|21.12.2021
|Олександрія, Кременчуцька, 1-8, 10, 12, 14
Олександрія, Санітарна, 25, 25А, 25Б, 25В, 27-28, 28А, 29-31, 33, 33А, 35, 37, 37А
Олександрія, Шевченка, 26-29, 29К1, 30-36, 38-44, 46, 49-54, 56, 62, 64
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1149 6/0.4 кВ
|20.01.2022 09:00
|20.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|16.12.2021
|Олександрія, Академіка Павлова пров., 61, 63
Олександрія, Войнівська, 1-2, 2В, 2Г, 3-8, 8А, 9-11, 11А, 11б, 12-14, 14а, 15-18, 20, 22, 24, 24А, 26А, 26Е, 28, 28А, 28В, 32
Олександрія, Григорія Волкова, 1-3, 3А, 4-12, 12А, 12Б, 13, 14А, 15-21, 23
Олександрія, Леоніда Чернова, 128, 138
Олександрія, Петра Маркова, 1, 1А, 1Б, 2, 4-7, 9-10, 15
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1063 6/0.4 кВ
|20.01.2022 09:00
|20.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|16.12.2021
|Олександрія, Академіка Павлова пров., 1-4, 4А, 4Б, 5-12, 12А, 13-15, 17-19, 21-22, 22А, 23-33, 36, 57, 59
Олександрія, Верхньо-Головківська, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 115А, 117, 117А, 119, 121-130, 132-133, 133А, 134-136, 136А, 137-141, 141А, 142-146, 146А, 147-148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 162А
Олександрія, Іванівська, 11, 13, 15
Олександрія, Леоніда Чернова, 87-108, 110-112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 140а
Олександрія, Нижче-Польова, 81, 83, 85, 87, 89, 90А, 91-92, 92А, 93, 93А, 94-95, 95А, 96-126, 126А, 128, 130, 132, 134
Олександрія, Тургенєва, 10-17
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1064 6/0.4 кВ
|20.01.2022 09:00
|20.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|16.12.2021
|Олександрія, Верхньо-Головківська, 49, 51, 51А, 52-71, 71А, 72, 74-78, 81-88, 90-100, 100А, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118
Олександрія, Виноградна, 1-3, 3А, 3Б, 3Г, 3Д, 4-5, 5А, 5Б, 5В, 6-16, 18
Олександрія, Івана Богуна пров., 11-23, 23А, 24-36
Олександрія, Нижче-Польова, 25, 25А, 27, 29, 31, 33, 35, 37-47, 48А, 49, 51-56, 58-71, 73-74, 74А, 75-80, 82, 84, 84А, 86, 88
Олександрія, Олексія Скічка, 50, 52, 54, 56, 58, 60-83, 83А, 84-95, 98-110
Олександрія, Ярочинська, 1-12, 16, 18, 20, 22
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1417 6/0.4 кВ
|20.01.2022 09:00
|20.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|16.12.2021
|Олександрія, Верхньо-Головківська, 101, 120
Олександрія, Івана Богуна пров., 38-40, 42-43, 46, 48, 50-54, 56, 61-62, 64-68, 70, 73-74, 76, 79, 81-82, 87-88, 90, 93-95, 98-99, 102
Олександрія, Іванівська, 3, 5-8, 8А, 9, 9А
Олександрія, Олексія Скічка, 143, 145
Олександрія, Тургенєва, 1А, 4, 5в, 6-7, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 9
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1096 6/0.4 кВ
|20.01.2022 09:00
|20.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|16.12.2021
|Олександрія, Войнівська, 2Д
Олександрія, Григорія Волкова, 2д
Олександрія, Григорія Сковороди, 1, 1А, 1К1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91А, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 115, 117, 119, 121, 123
Олександрія, Іванівська, 1, 1А, 2, 4
Олександрія, Олексія Скічка, 111-142, 144, 146-157, 157А, 158-164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л613 6 кВ->КТП-1110 6/0.4 кВ
|20.01.2022 09:00
|20.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|16.12.2021
|Олександрія, Берегова, 14, 16, 18, 20-40, 40А, 41-44, 44А, 45-48, 48А, 49-59, 59а, 60-63, 63А, 64, 64А, 65-66, 66А, 67-68, 68А, 68Б, 68В, 69-70, 70А, 71-75, 77, 77а, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95
Олександрія, Бессарабська, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42-53, 55, 57-61, 63, 65, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87
Олександрія, Патріотів України, 19, 21, 23-32, 32А, 33-39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61
Олександрія, Чигринський пров., 1-5, 7, 9
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л613 6 кВ->МТП-1464 6/0.4 кВ
|20.01.2022 09:00
|20.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|16.12.2021
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л613 6 кВ->КТП-1023 6/0.4 кВ
|20.01.2022 09:00
|20.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|16.12.2021
|Олександрія, Бессарабська, 54, 56
Олександрія, Вугільна, 1-9, 9А, 9Б, 10, 10А, 11, 13, 15-21, 25, 25А, 27
Олександрія, Івана Піянзіна пров., 1-5, 7-16, 18, 20, 22, 24, 26
Олександрія, Іванівський пров., 2-4
Олександрія, Кам’яна, 1, 3, 5-6, 8-34, 36-37, 40-50, 52, 54, 56, 58
Олександрія, Маршала Ворошилова пров., 1-2, 2А, 3-12, 14, 14а, 15, 15А, 16-17, 19, 21, 23
Олександрія, Партизанська, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72-83, 83б, 84-103, 105-110, 112-113, 115
Олександрія, Раскової пров., 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
Олександрія, Толстого пров., 1-14
|ПС АФДБ 2Т 35/6 кВ->Л628 6 кВ->КТП-1449 6/0.4 кВ
|20.01.2022 09:00
|20.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|16.12.2021
|Олександрія, Вересневий пров., 1-7
Олександрія, Виноградна, 17, 19-22, 24, 26
Олександрія, Іванівська, 17, 19, 21
Олександрія, Леоніда Чернова, 40, 42, 45-50, 52-53, 53а, 53б, 54-71, 73, 73А, 74, 76-83, 83А, 84-86
Олександрія, Олександрійська, 1-47, 47А, 48-60, 62, 64
Олександрія, Олени Журливої пров., 1-20, 20А, 21-27, 29, 31, 33
Олександрія, Польова, 48Д, 48Е, 50, 52, 54, 56а, 58, 60, 74, 74А, 80
Олександрія, Ярочинська, 13, 15, 17, 24, 26, 28
|ПС Радуга 1Т 35/6 кВ->Л613 6 кВ->КТП-1062 6/0.4 кВ
|20.01.2022 09:00
|20.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|16.12.2021
|Олександрія, Берегова, 76
Олександрія, Бессарабська, 64, 66, 68, 70, 70а, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 119
Олександрія, Вугільна, 22, 24, 26, 28-32, 34-38, 38А, 39-40, 40А, 41-43, 45, 47
Олександрія, Гвардійський пров., 1-11, 11А, 12-15, 17
Олександрія, Кам’яна, 51, 53, 55, 57, 59-65, 651, 66-68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82
Олександрія, Мар’ївський пров., 1-11, 11А, 12-18, 20, 22
Олександрія, Мурманський пров., 1-3, 5, 7, 9
Олександрія, Партизанська, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 127А, 129, 131, 133
Олександрія, Рікова, 1-9, 11-28, 28А, 29, 31-33, 33А, 35, 37, 39
|Л1220 6 кВ->РП-10 6/0.4 кВ->Ф9
|20.01.2022 09:00
|20.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|17.12.2021
|Олександрійське, Бєляєва, 1-38
Олександрійське, Дачна, 1, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 26
Олександрійське, Павла Кравченка, 10
Олександрійське, Ціолковського, 1-26, 28-31, 33, 35, 37
|Л-98 10 кВ->КТП-1455 10/0.4 кВ->Ф1
|20.01.2022 09:00
|20.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|17.12.2021
|Олександрія, Степова, 1, 1А, 1Б, 1В, 1К8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
|ПС Конзавод 35/10 кВ->Л186 10 кВ->КТП-134 10/0.4 кВ
|20.01.2022 09:00
|20.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|16.12.2021
|Лікарівка, Кармелюка, 1, 4, 10, 15а, 16, 18, 24
Лікарівка, Л.Костенко, 7, 10, 14, 16, 18, 24
Лікарівка, Миру, 1-2, 9а, 40
Н.Олексіївка, Миру, 6
|ПС Добронадиевка 2Т 35/10 кВ->Л177 10 кВ->КТП-201 10/0.4 кВ
|20.01.2022 09:00
|20.01.2022 17:00
|Плановий ремонт
|17.12.2021