Олександрійський спортсмен світового рівня приймав вітання та подарунки від Сергія Кузьменка

Днями учня школи №10 Олександрійської міської ради Максима Деревянка, вихованця патріотично-спортивного клубу «Захист», чемпіона України серед юніорів, бронзового призера Чемпіонату Європи вітали з перемогами на Кубку світу з кікбоксингу WAKO.

Про це йдеться на сайті міськради, інформує “Голос Громади”.

Міський голова Сергій Кузьменко привітав талановитого спортсмена та подарував чемпіону фірмову екіпіровку. Також, Сергій Анатолійович подякував батьків за його виховання та відзначив тренер Олексія Кравченка.

Свідками зустрічі була й голова Кіровоградської обласної державної адміністрації, яка побажала йому й надалі переконливих перемог, вручивши спортсмену і тренеру професійну амуніцію.

Після цього вихованці ПСК «Захист» провели перед гостями показові виступи.

Додамо, що на початку осені в Угорщині проходив 26 Кубок світу з кікбоксингу WAKO, на якому Максим Деревянко здобув перемогу в особистому заліку. Збірна команда України з кікбоксингу WAKO посіла друге командне місце серед 45 країн-учасниць.