Олександрійський суд засудив уродженця іншої області за те, що облив військового товариша кислотою

Олександрійський міськрайонний суд судив чоловіка з Миколаївської області за нанесення тілесних ушкоджень військовому товаришу.

Повідомляє «Голос Громади» з посиланням на сайт Златопіль.

Під час відвідування лазні військової частини в смт. Лісове Олександрівського району, солдат вилив на спину товариша по службі невідому речовину, цим заподіяв тілесні ушкодження у вигляді опіку хімічною речовиною тулубу, сідниць та правої гомілки.

Уродженець Миколаївщини визнав свою провину та отримав покарання у вигляді арешту на гауптвахті строком на два місяці.