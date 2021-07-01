Олександрійський ЦНАП: про найактуальніше стосовно субсидій і допомог

Начальник управління дозвільно-погоджувальних процедур Світлана Яременко провела пресс-конференцію в Центрі надання адміністративних послуг м.Олександрії, повідомляє «Голос Громади».

Основним інформаційним приводом для бесіди з представниками ЗМІ стали новації, запроваджені урядом України щодо надання громадянам різних видів соціальних допомог, в тому числі – житлових субсидій. Про них переважно і йшла розмова.

Як вже повідомлялося, згідно з нинішнім порядком надання ЖК-субсидій, прийом документів для їх отримання проводить від громадян не управління соціального захисту населення (як це було раніше), а Центр надання адміністративних послуг. На деяких особливостях цього процесу зокрема акцентувала увагу присутніх Світлана Яременко:

«Законом передбачено прийом документів для отримання житлової субсидії – це заява і декларація. Але відповідно до державного законодавства, з 1 березня введено в дію електронну програму «Соціальна громада». Вона передбачає реєстрацію в ній громадян із заведенням картки з усіма необхідними персональними даними. Тому насправді всім, хто подає заяву на отримання субсидії, доводиться надавати розширений перелік документів: наприклад, ідентифікаційний код, документ, на підставі якого ідентифіковано особу (паспорт або свідоцтво про народження), особовий рахунок, на підставі якого людина уклала договір з компанією-надавачем тієї чи іншої ЖК-послуги тощо. Оскільки система запроваджена нещодавно, то зрозуміло, що обробка усіх поданих документів потребує певного часу. Так, наразі на прийом документів від одного відвідувача йде близько 30-ти хвилин і це спершу викликало нарікання з їхнього боку. Але таку незручність відвідувачам доведеться перетерпіти лише спочатку і в подальшому всі необхідні дані зберігатимуться в електронній базі програми «Соціальна громада» для усіх можливих наступних перерахунків і призначень субсидій чи соціальних допомог».

Тим не менш навіть зараз в коридорах і кабінетах ЦНАПу черг немає. Посадовець пояснила: це тому, що для претендентів на субсидію діє такий порядок: спершу вони приходять до ЦНАПу за талоном на прийом. У талоні зазначено певну дату і час, коли слід буде з`явитися повторно, вже з повним «пакетом» визначених спеціалістами документів. Документи приймають, сканують і далі відвідувачу лише залишатиметься чекати на результат. Якщо це субсидія – факт її отримання заявник побачить по своєму банківському рахунку, на який надійдуть кошти. Якщо ж це інший вид державної допомоги, то громадянину за результатом доведеться знову звернутися особисто до ЦНАПу. Не надто зручно? Так, Світлана Яременко це визнає і пояснює:

«Оскільки дана система запроваджена нещодавно, то порядок оповіщення громадян про результат звернення справді ще не досконалий. Але держава працює в цьому напрямку, крім того, деякі центри запроваджують власні пілотні проекти. Наприклад, ми наразі вивчаємо досвід ЦНАПу м.Кременчука: там розробили власну систему оповіщення про результат опрацювання заяв і документів. А також можу запевнити, якщо в процесі роботи ми побачимо, що ще десь зможемо спростити процедуру звернення громадян, то звісно, ми будемо застосовувати ці рішення».

А яка ситуація з поданням заяв на отримання ЖК-субсидій на даний час? За словами керівниці управління, талони на особистий прийом заявників роздані майже на місяць вперед, проте є в наявності резервні талони, щоб протягом не більше тижня відвідувач міг подати звернення на отримання пільги чи соціальної допомоги і не чекав їх понад місяць. Є також ще два варіанти звернення до адміністраторів ЦНАПу: поштою, або електронним листом через модуль, який забезпечується Міністерством соціальної політики.

«На даний час йде прийом документів на призначення субсидій на літній період. Ми порахували: за ці місці, відведені на оформлення субсидій літнього періоду, зможемо прийняти всіх громадян, що стоять на обліку для перерахунку літнього періоду», – вважає начальник управління.

Отож наразі звернутися до ЦНАПу, як того вимагає Мінсоцполітики України, повинні всі, хто бажає отримувати субсидію – лише крім тих домогосподарств, які раніше отримували її у готівковій формі та чиї умови не зазнали ніяких змін (останнім субсидія перепризначиться автоматично). Все вищесказане стосувалося субсидій на літній період, граничний термін для звернення за якими визначений до 1 вересня. Що буде з порядком призначення субсидій на опалювальний період – наразі Світлана Яременко конкретних офіційних даних від міністерства не має.

Коротка статистика: з 1 червня працівниками ЦНАПу прийнято 1818 заяв на соціальні допомоги, пільги і оформлення житлових субсидій. Олександрійський ЦНАП за півроку надав 14900 послуг, в середньому – близько 3-х тисяч за місяць. В переліку – 271 послуга за різними напрямками. Останнім часом ЦНАП дещо розширив штат працівників, отримав додаткові службові приміщення у правому крилі будівлі міської ради, відремонтував їх за рахунок місцевого бюджету та облаштував меблями і оргтехнікою, придбаними за грантовою програмою.